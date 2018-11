Le Club de Bruges a glané sa toute première victoire en Ligue des Champions cette saison. Les hommes d'Ivan Leko se sont imposés 0-4 face aux Monégasques de Thierry Henry lors de la 4e journée du groupe A mardi soir au stade Louis II.

En difficulté dans les dix premières minutes de jeu, marquées par le remplacement rapide de Diatta par Cools (6e), le Club de Bruges a ensuite laissé passer l'orage pour prendre le match à son compte. En effet, après les possibilités de Falcao (6e) et de Diop (7e), les Blauw en Zwart ont pris les commandes de la partie sur l'ouverture du score de Vanaken à la 12e. Le médian offensif a ensuite récidivé cinq minutes plus tard sur pénalty, sifflé pour une main de Barreca (17e, 0-2). Sur un nuage, les Brugeois ont enfoncé le clou via Wesley à la 24e minute de jeu.

Avec un avantage de trois buts pris durant le premier acte, les Brugeois se sont ensuite contentés de maîtriser leur sujet et de gérer cette avance confortable. A cinq minutes du terme, ils se sont même payés le luxe d'inscrire un dernier but par l'entremise du capitaine Ruud Vormer (85e, 0-4).

Un succès net et sans bavure qui permet au Club de Bruges de s'emparer de la 3e place du groupe (qui permet d'être reversé en Europa League) avec 4 unités, trois de plus que l'AS Monaco. L'autre rencontre du groupe A entre l'Atlético Madrid (6) et le Borussia Dortmund (9) aura lieu sur le coup de 21h.





