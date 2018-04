Manchester City et l'AS Roma, respectivement battus 3-0 par Liverpool et 4-1 par Barcelone, devront réussir une remontée spectaculaire mardi en quart de finale retour afin de poursuivre leur aventure en Ligue des Champions.

Manchester City a vécu une semaine compliquée. Mercredi, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne et leurs équipiers avaient pris l'eau à Liverpool: après 31 minutes, le marquoir d'Anfield Road affichait déjà le score final, 3-0. Trois jours plus tard, les 'Citizens' ont perdu 2-3 le derby face à United alors qu'ils menaient 2-0 et qu'un cinquième titre de champions d'Angleterre leur tendait les bras. En vue du match retour contre les 'Reds', Pep Guardiola avait laissé De Bruyne initialement sur le banc. Liverpool, où Simon Mignolet est remplaçant depuis le début de l'année 2018, espère retrouver le dernier carré de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2008.

La Roma aussi doit marquer au moins trois buts contre Barcelone. Eusebio Di Francesco, l'entraîneur romain, pourra compter sur Radja Nainggolan, absent à l'aller sur blessure. "Il a un potentiel extraordinaire. Demain, il devra entraîner l'équipe avec lui", a affirmé Di Francesco en conférence de presse. Les 'Giallorossi' doivent réaliser un véritable exploit. Cette saison, le FC Barcelone est invaincu en championnat et en Ligue des Champions. Ses trois seules défaites ont eu lieu en Supercoupe d'Espagne en tout début de saison, lorsqu'il a été battu 1-3 et 2-0 par le Real Madrid, et en Coupe d'Espagne, où il a perdu 1-0 le quart de finale aller contre l'Espanyol avant de renverser la situation au retour (2-0).

Les statistiques ne sont pas en faveur de Manchester City et de la Roma: dans l'histoire de la Ligue des champions, seules 8 équipes ont réussi à se qualifier pour le tour suivant après avoir encaissé 4-1 au match aller à l'extérieur. Soit 16,7% des 48 équipes à s'être trouvées dans ce cas de figure.

Pour Manchester City, c'est encore pire: seules 7 des 126 équipes à avoir perdu 3-0 à l'extérieur se sont qualifiées pour le tour suivant. Soit, en se basant sur l'historique de la reine des compétitions de clubs, environ 94% de chance d'être éliminés pour les joueurs de Pep Guardiola.

Les quarts de finale se poursuivent mercredi avec Real Madrid/Juventus et Bayern Munich/Séville. Vainqueur 0-3 à Turin avec notamment un chef-d'œuvre de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid est proche d'une huitième demi-finale de suite. Le Bayern Munich avait lui aussi sans doute réussi le plus dur à l'aller (victoire 1-2) et peut envisager une septième demi-finale en neuf ans.

Suives les matchs en direct commenté: