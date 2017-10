Trois matches, trois défaites en Ligue des Champions pour Anderlecht, qui s'est incliné mercredi au Stade Constant Vanden Stock face au Paris Saint-Germain (0-4). Kylian Mbappé (3e), Edinson Cavani (44e), Neymar (66e) et Angel Di Maria (88e) ont signé cette victoire. Les Sangermanois (9 points) restent leaders du groupe B devant le Bayern Munich (6), vainqueur 3-0 du Celtic (3). Anderlecht attend son premier point.

La rencontre a commencé par un coup de marteau sur la tête pour Anderlecht, qui a pourtant initié un gros pressing. Cavani a appelé le ballon sur la droite et l'a sorti dans l'axe pour Marco Verratti. L'Italien l'a glissé sur la droite de la surface à Mbappé pour l'ouverture du score (3e, 0-1).

S'ils avaient du mal à suivre, les Mauves mettaient beaucoup d'intensité dans les duels. Henry Onyekuru a profité de sa pointe de vitesse pour devancer Marquinhos (9e) et déposer Dani Alves (13e) mais les deux fois, le Nigérian s'est heurté à un Alphonse Areola vigilant. Le gardien parisien s'est encore illustré sur une frappe de Lukasz Teodorczyk (16e).

Anderlecht a alors tenté de monopoliser le ballon mais sur une passe en retrait complètement manquée de Leander Dendoncker, Mbappé s'est retrouvé seul face à Matz Sels. Le gardien a dévié le ballon et sur la récupération, Neymar a tiré à côté (24e). Le PSG a reculé dans le jeu avec Verratti et Neymar qui, gênés par le pressing des Bruxellois, prenaient beaucoup de risques devant leur rectangle. Mais sur un contre, Neymar a obligé Sels à boxer le ballon bien suivi par Mbappé, qui a servi Cavani au second poteau (44e, 0-2).

A la reprise, on a retrouvé le même trio en action mais cette fois, Cavani a expédié le ballon sur la transversale (49e). Les Sangermanois ont poursuivi leur show avec notamment un coup du foulard de Mbappé et les Anderlechtois ont perdu le nord. Et sur coup franc, Neymar les a assommés encore un peu plus (66e, 0-3).

Le coach parisien a alors sorti Cavani et Verratti pour Angel Di Marie et Giovani Lo Celso (75e). Le rythme du match a nettement baissé. Les Anderlechtois ont alors profité du fait que les visiteurs géraient leur confortable avance pour se montrer. Mais une reprise d'Onyekuru a frappé la transversale (79e). Di Maria, lui, n'a pas manqué l'occasion d'alourdir la marque (88e, 0-4).

Anderlecht se rendra à Paris le 31 octobre dans le cadre de la quatrième journée.





