Revivez les 1/16e de finale de l'Europa League.

La Gantoise-Tottenham

La Gantoise a battu les Anglais de Tottenham (1-0) jeudi à la Ghelamco Arena pour le compte des seizièmes de finale aller de l'Europa League grâce à un but de Jérémy Perbet à la 59e minute. Genk a ramené un nul de son déplacement chez les Roumains de l'Astra Giurgiu (2-2).

Deuxième de son groupe, La Gantoise a hérité des Anglais de Tottenham, repêchés en Europa League suite à leur 3e place en poule de la Ligue des Champions. Les Gantois restaient sur deux matches sans victoire alors que les Londoniens, 3e de Premier League, ont essuyé une nette défaite à Liverpool (2-0) le weekend dernier.

Très bien en place défensivement et appliquée, l'équipe d'Hein Vanhaezebrouck n'a jamais été inquiétée en première période. Avec Alderweireld et Dembélé, impressionnant de maîtrise, les 'Spurs' ont tenté leur chance à distance via Dele Alli (12e) et Harry Kane (13e).

Revenu des vestiaires avec des intentions plus offensives, Tottenham a touché le poteau sur un essai de Kane (49e). Contre le cours du jeu, les 'Buffalos' ont ouvert le score. Nana Asaré a trouvé Danijel Milicevic dans le rectangle, lequel a subtilement centré en retrait pour Jérémy Perbet. L'attaquant français, sevré de ballons jusque là, a trompé Hugo Lloris d'une frappe croisée (1-0, 59e). Milicevic, auteur d'une jolie percée, a décoché une frappe que Lloris a magnifiquement détourné sur son poteau (75e). Malgré un rush final anglais, La Gantoise n'a pas plié, conservant ses chances de qualifications avant le match retour à Wembley.

Astra-Genk

Genk, bien en place, a ouvert le score grâce à Timothy Castagne. Infiltré dans le rectangle, le latéral droit a profité d'une sortie peu autoritaire et d'un rebond favorable pour pousser le ballon dans le but vide (0-1, 25e). Après une tentative signée Leandro Trossard (37e), l'Astra a égalisé sur une superbe frappe décochée par Constantin Budescu à la suite d'un limpide mouvement collectif (1-1, 43e).

Plus en jambe en seconde période, le Racing a marqué un but très important en fin de match. Sur une rapide contre attaque, Siebe Schrijvers a trouvé Trossard, dont la frappe n'a laissé aucune chance au portier adverse (1-2, 83e). Mais l'Astra a trouvé les ressources pour égaliser dans la dernière minute du temps règlementaire sur une tête piquée de Takayuki Seto (2-2, 90e).

Les deux manches retour auront lieu le jeudi 23 février prochain. Anderlecht, troisième club belge encore en lice, affronte les Russes du Zénith Saint-Pétersbourg ce jeudi soir au Stade Constant Vanden Stock.





