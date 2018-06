Seules cinq secondes de cet Angleterre-Belgique sont à montrer dans toutes les écoles de football : l’enchaînement de Januzaj pour mettre Rose dans le vent puis envoyer une frappe du gauche dans la lucarne de Pickford. Un bonbon sucré dans une soirée au goût amer.

Tout le reste du match est à oublier. Le contenu et le résultat. Ce second 9 sur 9 en phase de poules envoie les Diables dans la partie de tableau la plus compliquée avec un potentiel (voire probable) Belgique-Brésil en quarts de finale.

(...)