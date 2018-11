C’est la surprise du chef. Roberto Martinez a fait une annonce inhabituelle ce mercredi : "Allez, je vais casser la règle qui veut que je ne donne jamais de nom. Batshuayi débutera ce jeudi ! Il est sur le banc à Valence mais, à l’entraînement, il m’a convaincu."

Cela s’explique surtout par une chose : la décision a été prise de ménager Romelu Lukaku en vue du match capital de dimanche. On peut se demander quelle a été l’influence de José Mourinho dans ce choix… "Il n’y a pas de guerre entre Mourinho et moi", a précisé le sélectionneur. C’est même tout le contraire…

Pour le reste, Martinez a laissé entendre qu’il alignerait son meilleur onze, mais deux doutes subsistent. Il ne sait pas encore si Kompany entamera les deux matchs et, à gauche, plusieurs joueurs sont en balance. Thorgan Hazard, de loin le plus en forme, part avec une longueur d’avance sur Chadli, Castagne et Carrasco. Ce dernier était coincé en Chine depuis ce week-end à cause d’un problème de passeport. Il devait arriver en Belgique très tôt ce jeudi matin.

Dennis Praet ne sera pas rétabli à temps, mais il le sera pour le déplacement en Suisse.