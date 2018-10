Les joueurs se sont exprimés après le match sur le départ imminent de leur T2 vers Monaco. Attention, à ce moment-là, rien n'était encore officiel et certains sont donc restés "prudents" dans leurs commentaires.

Thibaut Courtois : "Thierry, c’est quelqu’un d’expérimenté qui parle beaucoup aux joueurs. Il apporte aussi sa petite touche pendant les matches et il est encore plus engagé avec l’équipe depuis sa promotion comme T2. Moi, j’aimerais bien qu’il reste mais je suis certain qu’il fera du bon boulot où qu’il aille."

Axel Witsel : "On a eu une grande chance de l’avoir à nos côtés. Il est prêt à passer une nouvelle étape dans sa carrière. Un peu à l’image de Zinédine Zidane, qui a été l’adjoint d’Ancelotti au Real Madrid avant de se lancer dans le grand bain. C’est une très bonne personne qui travaille beaucoup les détails sur les phases arrêtées. Il nous montre beaucoup de vidéos. Moi, aussi, il m’a donné quelques conseils depuis son arrivée."

Dedryck Boyata : "C’était un membre important du staff. Il était toujours ouvert à nos questions. Avec sa grande expérience, il nous aidait à nous sortir de mauvaises situations. C’est vraiment un mec super humble. On pouvait lui parler de tout avec lui. C’est vraiment une bonne personne."

Youri Tielemans : "C’est officiel ? Non pas encore ? Actuellement, je n’ai donc pas encore officiellement de nouveau coach (sourire). Il n’y a pas eu de message d’adieu dans le vestiaire. Il y a eu des accolades mais comme c’est souvent le cas après une victoire en équipe nationale. C’est un très bon coach et je crois que beaucoup de monde aimerait bosser pour lui."

Dries Mertens : "Je suis content pour lui. Il le mérite. Cela signifie donc qu’il ne sera plus T2 en équipe nationale ? C’est vraiment dommage car il me donnait de la confiance. Quand il parlait football avec moi, je l’écoutais très attentivement. Mais c’est une très belle expérience qui l’attend. Bien sûr il devra encore apprendre en tant que T1 mais il devait absolument saisir cette opportunité."