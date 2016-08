"Cela me gêne de voir Thierry Henry apporter ses compétences à la Belgique"

Football

Sur les antennes de RMC, l'ancien international français Eric Di Meco s'offusque de la présence de Thierry Henry chez les Diables.





Désormais T3 des Diables rouges, Thierry Henry est au centre de l'attention. Et sa nomination fait couler beaucoup d'encre chez nos voisins. Mardi sur RMC et plus précisément dans l'émission Team Duga animée par Christophe Dugarry, Eric Di Meco, ancien joueur de l'équipe de France, a exprimé son étonnement de voir "Titi" porter les couleurs belges.





"Thierry Henry a quand même une certaine légitimité en France. On ne se sait pas s'il sera un jour un grand entraîneur mais quand Didier Deschamps et Laurent Blanc ont été nommés entraîneurs, on ne savait pas non plus ce que ça donnerait. Toute cette génération a un fort crédit alors je me demande pourquoi "Titi" est obligé d’être 2ème adjoint de la sélection belge."





Dugarry abonde dans son sens: "Il est en colère car il estime qu'il n'a pas eu le soutien qu'il aurait dû avoir après la main face à l’Irlande. Demandez à Eric combien il a fait de mains dans sa carrière. Thierry aurait envie d’être réhabilité. Il sent une forme d'animosité. Il y a des relents nauséabonds autour de lui. Maintenant, j'aimerais l'entendre dire 'oui je veux être entraîneur'. Regardez Zidane et Blanc, ils ont dit 'je veux être entraîneur' et ils ont entraîné. Henry, il veut faire quoi ? Il veut être consultant, entraîneur ? Pour être entraîneur, il faut s'investir, c'est toute la journée, c'est un vrai métier. Au-delà de sa passion affirmée pour le football, moi je ne l'ai jamais entendu dire 'je veux entraîner'. Il a eu un deal à faire entre entraîner l'équipe réserve d'Arsenal et rester consultant. Il a choisi de rester consultant. Vu le salaire, je le comprends et j'aurais fait exactement la même chose. Mais avant de dire que la Fédération française aurait pu s'emparer du cas Thierry Henry, la question que je me pose c'est: est-ce qu'il a vraiment envie d’entraîner ?"





Di Meco réplique: "Ça me contrarie de voir Titi 2ème adjoint ! Pourquoi il n'apprendrait pas en France et pourquoi personne ne l'a fait venir ?"





Selon Christophe Dugarry, la génération 98 ne fait pas l'unanimité à la FFF: "Il y a un problème avec cette génération 98 dans les instances du football. C'est clair net et précis. Quand il y en a un qui essaye de donner ne serait-ce qu'un conseil, on lui tombe dessus. Ce n'est pas de la paranoïa ! Il faut presque pleurer pour être invité à un match de l'équipe de France ! Il y a quelque chose contre la génération 98."





Di Meco conclut: "Ça me gêne que Thierry aille apporter ses compétences à la Belgique."