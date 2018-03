Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid avec qui il a soulevé deux Ligues des champions, a raconté mercredi qu'à la fin de sa carrière de joueur, il n'avait "pas du tout envie d'être entraîneur".

"Quand j'ai arrêté, j'avais pas du tout envie d'être entraîneur, pas du tout envie d'être manager, j'avais surtout envie de couper, de faire autre chose", a-t-il déclaré devant la presse à Limoges, ville où il a obtenu son diplôme de manager général de club au Centre de droit et d'économie du sport (CDES).

"Et puis finalement non, car on s'aperçoit que quand on a eu des challenges dans sa vie, il faut continuer. J'ai pris le temps, je me suis préparé pour ça et après, la passion, celle d'être toujours au bord du terrain, a pris le dessus et aujourd'hui, je suis entraîneur et je suis content de l'être", a-t-il ajouté.

"Zizou" participe mercredi, dans le cadre des Défis du sport organisés par le CDES, à un match caritatif de futsal avec d'autres champions du monde 1998 comme Laurent Blanc et Robert Pirès et d'autres sportifs comme l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby Fabien Pelous.

"Comme j'avais arrêté justement l'école très tôt, je me devais de me préparer", a encore dit Zidane. "J'ai fait deux ans de manager, trois ans d'entraîneur. J'ai passé cinq ans à me préparer. C'était pour moi une obligation et j'ai bien fait de prendre le temps justement de me lancer là-dedans puisque aujourd'hui, je vois la difficulté que c'est d'être performant."

Entraîneur du Real Madrid depuis janvier 2016, "ZZ" a remporté un titre de champion d'Espagne en 2017 et deux Ligues des champions consécutives (2016, 2017).