En s'imposant 0-4 sur la pelouse de Bâle mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Manchester City a presque validé sa qualification pour les quarts de finale. Dans l'autre rencontre de la soirée, la Juventus et Tottenham ont partage l'enjeu (2-2).

En l'espace de huit minutes, les hommes de Pep Guardiola avaient tué tout suspense dans la rencontre. Gundogan, sur un service de De Bruyne (14e), Bernardo Silva (18e) et Aguero (22e) fixaient déjà le score à 0-3 pour les Citizens. En deuxième période, Gundogan s'offrait d'un doublé d'une frappe enroulée pour faire 0-4. Manchester City pourra aborder tranquillement le match retour qui aura lieu le mercredi 7 mars. Kevin De Bruyne a été remplacé à la 63e minute tandis que Vincent Kompany a joué l'entièreté de la rencontre.

Tottenham revient de loin et accroche la Juventus

Le duel entre la Juventus et Tottenham aura été plus équilibré. Les Turinois démarraient la rencontre en fanfare grâce à un doublé de Gonzalo Higuain (2e et 9e) mais Tottenham parvenait à rééquilibrer les débats.

Kane réduisait l'écart en se jouant de Buffon (35e) avant qu'Higuain ne manque un penalty à quelques secondes du repos.

Les Londoniens mettaient la Juventus en difficultés et égalisaient méritoirement sur un coup franc d'Eriksen (72e).

Jan Vertonghen et Moussa Dembele ont tous les deux disputé l'ensemble de la partie. Toby Alderweireld, de son côté, n'avait pas accompagné son équipe à Turin..

