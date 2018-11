Le PSG joue sa survie en Ligue des champions contre Liverpool mercredi soir (21h00, 20h00 GMT), tandis que l'Atlético Madrid et le Borussia Dortmund, tout proches des 8es, affrontent respectivement Monaco et Bruges.

Groupe A: Dortmund et l'Atlético en pôle

Dortmund et l'Atlético Madrid dominent logiquement le groupe A et ont de bonnes chances d'assurer leur qualification dès mercredi. Le club allemand, très impressionnant cette saison en Bundesliga, a besoin d'un simple match nul à domicile contre Bruges. Un tel scénario offrirait au passage la qualification à l'Atlético Madrid. Si Bruges crée la surprise à Dortmund, les Madrilènes et leur fer de lance Antoine Griezmann devront gagner contre Monaco, déjà éliminé, pour valider leur billet.

Groupe B: Tottenham-Inter vaut cher

Qui obtiendra le 2e billet pour les 8es de finale dans la poule B, derrière le Barça, déjà qualifié ? En bonne position, l'Inter Milan passera au prochain tour en cas de match nul sur la pelouse de Tottenham. Une victoire anglaise relancerait en revanche le suspense. Principale attraction du PSV Eindhoven-Barça, les performances de la star du club catalan Lionel Messi, déjà auteur de cinq buts cette saison en C1.

Groupe C: Grosse pression sur le PSG

La poule C est très indécise avec une énorme pression sur les épaules du PSG, troisième du groupe au moment où il reçoit Liverpool. Paris sera éliminé dès cette phase de poule s'il s'incline au Parc des Princes et que Naples l'emporte à domicile contre l'Etoile rouge de Belgrade dans le même temps. Il s'agirait d'un énorme accident industriel pour le club français, déjà fragilisé par les révélations des Football Leaks sur le fair-play financier et une embarrassante affaire de fichage ethnique au sein de la cellule de recrutement du club.

Groupe D: Porto y est presque

Avec ses 10 points, Porto entrevoit la qualification dans le groupe D. Les Portugais rejoindront les 8es en cas de nul à domicile contre Schalke. Ils seront même automatiquement qualifiés, tout comme Schalke, si Galatasaray n'arrive pas à s'imposer sur la pelouse du Lokomotiv Moscou.

SUIVEZ NOTRE MULTILIVE