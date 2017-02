Suivez notre MULTILIVE Ligue des Champions.

A City, Monaco s'est directement mis en évidence via son quatuor offensif magique : Falcao, Mbappé, Lemar et Silva. Mais ce sont les Citizens qui ont ouvert le score grâce à Sterling, bien placé sur un centre de Sané.





Les Monégasques n'ont rien lâché et ont égalisé via une belle tête plongeante de Falcao, après une perte de balle de la défense mancunienne.

Les joueurs de Leonardo Jardim ont continué à profiter du laxisme de la défense Sky Blue pour marquer un deuxième but via l'inarrêtable Kylian Mbappé.

LES COMPOS:

Manchester City: Caballero, Fernandinho, Otamendi, Stones, Sagna, Yaya Touré, Sané, Silva, De Bruyne, Sterling, Agüero.

Monaco: Subasic, Sidibé, Glik, Raggi, Mendy, Fabinho, Bakayoko, Silva, Lemar, Mbappé, Falcao.





Leverkusen: Leno, Henrichs, Dragovic, Toprak, Wendell, Aranguiz, Kampl, Bellarabi, Havertz, Brandt, Hernandez

Atlético: Moyá, Vrsaljko, Savic, Giménez, Filipe, Gabi, Saúl, Koke, Carrasco, Griezmann, Gameiro





Manchester City - Monaco: Falcao veut sa revanche

Il n’est certainement pas resté dans les mémoires des supporters de Manchester United. Au mieux, les Red Devils rigolent en repensant à Radamel Falcao. Arrivé en prêt payant (10 millions) durant une saison, le Colombien n’a pas marqué les esprits à Manchester (ni à Chelsea la saison suivante), avec seulement quatre buts inscrits en 29 rencontres. "Il est arrivé à United après sa blessure au genou", dit Willy Caballero, le gardien qui devrait l’affronter ce mardi. "Ce n’est pas facile de revenir. Mais il était le meilleur attaquant du monde lorsqu’il était à l’Atlético."

Voilà pourquoi Manchester City craint de voir un Falcao déchaîné à l’idée de prendre sa revanche dans une ville où il n’a pas réussi à s’imposer. "J’ai passé des moments difficiles après mon opération, avoue Falcao. J’ai pensé à abandonner. Mais j’ai réussi à repartir de l’avant."

Et à marquer, cette saison, 22 buts en 27 rencontres. "Il faut toujours être prudent contre lui, dit Nicolás Otamendi. Son retour à Monaco lui a fait du bien. Il a retrouvé la forme."

Ce qui ne fait pas les affaires de Manchester City, dont la défense est loin d’être souveraine. Avec Bernardo Silva, Mbappé et Germain, Falcao espère montrer à l’Angleterre qu’il n’est pas fini.









Leverkusen - Atlético Madrid: fin de la série noire

Gameiro (Atletico) et Chicharito (Leverkusen) de retour en forme.

Pour un buteur, il n’y a rien de pire que de ne pas marquer. Pour Chicharito (Leverkusen) et Kevin Gameiro, le temps était devenu long. Mais à l’heure où leurs équipes vont s’affronter en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les deux buteurs ont retrouvé la confiance.

Pour le Mexicain, la traversée du désert avait duré 16 rencontres. Une éternité. Mais tout va mieux pour Javier Hernandez : lors de ses trois dernières apparitions, l’attaquant a planté cinq buts, dont deux doublés. "Il est dans une forme phénoménale, salue son coach, Roger Schmidt. Il marque toutes ses occasions. Son apport sera important dans une rencontre où on n’aura pas beaucoup de possibilités."

Pour Kevin Gameiro, habitué à n’être qu’un super-sub, la série noire avait duré un peu moins longtemps : 8 rencontres de Liga sans but, mais il n’avait trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises lors de ses 14 dernières sorties. Samedi, l’attaquant français s’est réveillé et a planté le triplé le plus rapide de l’histoire de la Liga en 5 minutes. "À Leverkusen, nous devons marquer pour être à l’aise au retour", a affirmé le Français.

Deux buteurs aux destins croisés qui retrouvent la confiance : les défenseurs sont prévenus…