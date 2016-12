Avant d’affronter Anderlecht, Charleroi n’est déjà plus qu’à 5 unités du nombre de points qu’il avait récoltés la saison dernière sur l’ensemble de la phase classique. "C’est pour ça que j’ai envie de dire que mon groupe est composé de grands messieurs, qui sont toujours dans l’envie de progresser et de faire mieux", appuie Felice Mazzù. "Ces deux tiers de championnat prouvent que mon groupe a encore franchi un cap… Après, je suis également frustré car, en tant que compétiteur, j’en veux toujours plus. Et je ne veux pas entendre que c’est bien ce qu’on réalise parce qu’on ne serait que Charleroi. On veut toujours être les meilleurs."

Contre Anderlecht, Mazzù espère que son groupe sera capable de prouver que ce n’est pas par hasard qu’il possède la deuxième meilleure défense de Belgique. "Et peut-être le meilleur bloc défensif du pays", précise Mazzù pour appuyer la performance de son équipe. "Cela, c’est la preuve que l’on réalise d’excellentes choses depuis le début de la saison. N’oublions pas que Charleroi fait partie du Top 6 depuis le premier match de la saison. OK, on pourrait en sortir après ce dernier match de l’année. Mais on risque également d’y rester. Cela prouve que Charleroi est toujours présent."

Et Charleroi se met à rêver de rééditer le même exploit qu’en Coupe. Les Zèbres, après avoir égalisé dans les arrêts de jeu (2-2), s’étaient imposés aux tirs au but. "Mais à part qu’on jouera à nouveau à domicile, il n’y a aucun autre point de comparaison. Anderlecht est revenu dans le haut du classement. Je m’attends donc à défier une bonne équipe d’Anderlecht… mais mon groupe sera bon également."





Les compos

Charleroi : Penneteau, Mata, Martos, Dessoleil, N’Ganga, Marcq, Bakar, Diandy, Bedia, Baby, Pollet.

Anderlecht : Boeckx, Najar, Spajic, Nuytinck, Obradovic, Dendoncker, Hanni, Tielemans, Chipciu, Bruno, Teodorczyk.









Le direct commenté