Choc des titans ce dimanche, entre Charleroi et le Club de Bruges. Les Brugeois, leader du championnat, se rendent à Charleroi, son dauphin.

Pour affronter les hommes de Mazzù, Ivan Leko a opté pour un 3-4-1-2, avec Dennis et Wesley en pointe, et Vanaken en soutien. Denswil, Mechele et De Carli forment le trio défensif devant Horvath. Ce seront Limbombe et Cools qui seront chargés de coulisser sur les flancs.

Côté carolo,c'est l'habituel 4-4-2 qui a été retenu par Mazzù, avec le duo Pollet - Rezaei en pointe. Pas de grosse surprise, donc, à l'heure de se mesurer au Club.

La compo carolo : Penneteau - Marinos, Martos, Dessoleil, Nurio - Lukebakio, Diandy, Ilaimaharitra, Baby - Pollet, Rezaei

SUIVEZ LA RENCONTRE EN DIRECT