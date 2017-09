Charleroi a perdu deux points précieux, et la tête du classement, en gaspillant un avantage de deux buts contre Waasland-Beveren.

Après avoir marqué coup sur coup deux buts en milieu de seconde période, les hommes de Felice Mazzu ont concédé à leur tour deux buts tombés l'un sur l'autre.

Au final, le Sporting perd la tête du classement, que le FC Bruges reprend grâce à sa victoire face au FC Malines

65' : Dessoleil ouvre la marque avec un coup de tête splendide!

Le corner côté gauche est donné par Lukebakio. Le ballon de l'ancien Anderlechtois dépasse tout le monde et trouve Dessoleil, étrangement esseulé au second poteau. Le défenseur ne se fait pas prier et catapulte le ballon au fond des filets. Charleroi inscrit le premier but de la rencontre, contre le cours du jeu...

72': 2-0! Un but collectif de toute beauté des Carolos! Rezaei à la finition!!

On le sentait venir! Les Carolos enchainaient les ruées vers le but adverse et sont récompensés de leurs efforts. Ilaimaharitra, trouvé sur le flanc droit, adresse un sublime centre au cordeau qui passe devant tout le monde. Rezaei, à l'affut au second poteau ne se fait pas prier et inscrit le but du break.

85' : 2-1! Thelin réduit le score d'une tête placée, Penneteau est battu

On risque d'assister à cinq dernières minutes de folie. Alors qu'on se dirigeait vers une victoire tranquille des Carolos, Thelin réduit le score d'une belle tête placée suite à un centre du côté gauche. 1-2, cette rencontre est loin d'être jouée.

92': 2-2!! Désillusion pour Charleroi!! Seck égalise à la 92e!!

Quel renversement de situation!! Waasland poussait depuis quelques minutes. Charleroi pliait mais ne rompait pas jusqu'à ce centre anodin, boxé par Penneteau. Le ballon revient vers Seck qui reprend. Le ballon rentre à l'aide du poteau. C'est la douche froide au Mambourg.





