Charleroi se fait peur mais prend provisoirement les commandes du championnat (3-2)

Football

Charleroi a battu Eupen vendredi dans le cadre de la 5e journée du championnat de Belgique (3-2). Les Zèbres ont mené 3-0 grâce à Steeven Willems (18e) et David Pollet (32e, 34e).

Mais Damien Marcq, contre-son camp (45e) et Henry Onyekuru (48e) ont ramené Eupen faisant douter les Carolos. Au classement, le Sporting occupe la première place avec 11 points. Zulte Waregem et Anderlecht, qui jouent tout deux dimanche, en comptent dix. Eupen reste 12e (4 points).

Déçu par Sotiris Ninis et Amara Baby lors du déplacement au Standard (0-0), Felice Mazzù leur a préféré Clément Tainmont et Djamel Bakar côté carolo. Les deux équipes ont éprouvé du mal à mettre le moteur en marche. Les minutes initiales ont été marquées par des fautes de l'attaquant eupenois Florian Taulemesse (1e) et de l'arrière carolo Francis N'Ganga (2e), que l'arbitre Nicolas Laforge aurait pu sanctionner d'un carton jaune.

Pour sa première apparition en championnat de Belgique, Bakar s'est montré fort actif. Le Français a isolé Mamadou Fall, qui a centré pour Tainmont au second poteau (6e). Après cela, il a alerté à deux reprises Hendrik Van Crombrugge. Le gardien d'Eupen n'a pas eu de mal à contrer son premier envoi (16e) mais il a été heureux de voir le second passer juste à côté (17e).

Les Zèbres prenaient des risques et Willems leur a donné l'avance d'un tir à distance (18e, 1-0). Dos au mur, Eupen a balancé de longs ballons vers l'avant. Pollet l'a puni en prolongeant victorieusement un service de Fall (32e, 2-0). Charleroi, qui n'avait marqué que trois buts en quatre rencontres, a doublé son total par Pollet (34e, 3-0). Enthousiaste, le Sporting en a oublié de se méfier d'Eric Ocansey. Le remuant attaquant eupenois a effectué un slalom dans les 16m et a trompé Nicolas Penneteau via Marcq (45e+1, 3-1).

Alors qu'ils semblaient moribonds, les Germanophones ont réduit la marque par Onyekuru (48e, 3-2). La panique s'est emparée de Charleroi, qui a failli encaisser un troisième but par Mamadou Sylla (70e). Entre-temps, Mazzù avait lancé Ninis, qui a apporté beaucoup de danger dans le rectangle adverse. Mais les 7.269 spectateurs ont noté autant de cartons jaunes (5) que de buts.

Les compositions

Charleroi: Penneteau, Tainmont, Martos, Pollet, Diandy, Mata, Bakar, Willems, Marcq, N'Ganga, Fall.

Banc: Mandanda, Poulain, Boulenger, Baby, Dessoleil, Nini, Bedia.





Eupen: Van Crombrugge, Al-Abdulrahman, Diagne, Amani, Luis Garcia, Taulemesse, Sylla, Henry, Blondelle, Ocansey, Hackenberg.

Banc: Niasse, Diallo, Bassey, Dufour, George, Cases, Onyekuru.

Notre direct commenté