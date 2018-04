Le Sporting de Charleroi a retrouvé la victoire après trois mois sans gagner dimanche en s'imposant 2-1 face à La Gantoise en clôture de la 5e journée des playoffs I de Pro League. Vainqueurs pour la dernière fois face à Mouscron le 19 janvier dernier, les Zèbres enregistrent un premier succès en playoffs I. Ils restent toutefois derniers des playoffs avec 30 points mais reviennent à quatre points de la deuxième place occupée par Anderlecht. La Gantoise est 4e avec 32 points et manque l'occasion de passer deuxième.

Battus 6-0 jeudi par Bruges, les Carolos se présentaient devant leur public avec six changements dans leur onze de base. Attentistes dans le premier quart d'heure, ils ont pu compter sur Penneteau et un poteau de Kubo pour rester dans le match. Patients, les hommes de Felice Mazzu ont pris à défaut la défense gantoise lors d'un contre parfaitement mené et conclu par une frappe en pleine course de Fall (22e). Un but qui a perturbé les Buffalos, incapables de se montrer à nouveau dangereux avant la pause.

Déterminée, l'équipe d'Yves Vanderhaeghe a entamé la deuxième période avec deux belles occasions mais c'est une nouvelle fois Charleroi qui a alimenté le marquoir. Sur une passe en profondeur millimétrée d'Ilaimaharitra, Pollet s'est présenté devant Kalinic et a enroulé le ballon du gauche au deuxième poteau pour le 2-0.

Comme souvent en 2018, les Carolos se sont ensuite compliqué la tâche. Une perte de balle a ainsi lancé une offensive gantoise qui s'est conclue par une déviation sur son propre poteau de Dessoleil et une reprise instantanée de Kubo pour la but du 2-1 (60e).

Acculé dans le dernière demi-heure, Charleroi finira par résister et décrocher une victoire libératrice.

