Si Bruges est d'ores et déjà champion, toutes les autres équipes batailleront dur pour s'imposer. L'enjeu? L'Europe évidemment. Le Standard (2e) doit s'imposer à Charleroi pour être certain de s'assurer les barrages de la Ligue des Champions. Car si les Rouches sont battus au Mambourg et qu'Anderlecht s'impose à domicile face à Genk, ce sont les Mauves qui occuperont le 2e siège.

Pour ce qui est de La Gantoise (4e), Genk (5e) et Charleroi (6e), c'est l'Europa League qui est en point de mire. Les Gantois ont 36 points et s'ils ne sont pas dépassés par les deux équipes qui les suivent, ils tiendront leur ticket. Genk (35 points) va tout faire pour s'imposer à Anderlecht, espérer un revers buffalo et ainsi éviter cette 5e place, synonyme de barrage contre le vainqueur des playoffs 2. Quant aux Carolos, 6e avec 33 points, leur dernier espoir passe justement par ce barrage et cette 5e place. Pour ce faire, les Zèbres doivent battre le Standard et espérer que Genk soit battu au Parc Astrid.

Bref, cette dernière journée de Pro League vaudra la peine d'être vécue!





Charleroi - Standard 0-0

Anderlecht - Genk 0-2

35e : Wouters (0-1)

37e : Trossard (0-2)

53e : Teodorczyk (1-2)

Bruges - La Gantoise 0-1

28e : Kubo (0-1)

NOTRE LIVE:





CHARLEROI - STANDARD

A Charleroi, Zajkoc qui pouvait profiter de la suspension de Dessoleil pour jouer souffre d’une pubalgie. Comme Pollet qui est touché au tendon d’Achille, il ne pourra pas tenir sa place. Remacle et Saglik ne sont pas repris…

Du côté du Standard, Collins Fai est de retour de suspension et reprendra sa place sur le flanc gauche de la défense. Quatre Liégeois sont menacés pour le premier match de la saison 2018-2019.

Attention si, ce dimanche, l’envie vous prend d’assister au match entre Charleroi et le Standard, mais que vous ne possédez pas de ticket et bien sachez qu’il est trop tard. En effet, pour éviter les problèmes rencontrés lors du match face au Club Bruges, les guichets de la billetterie seront fermés ce dimanche. De plus, il est interdit aux spectateurs d’arborer des couleurs du Standard dans les tribunes neutres ( T1 et T3 ).

Les compos:

Charleroi: Penneteau, Marinos, Martos, Willems, N'Ganga, Hendrickx, Illaimaharitra, Fall, Benavente, Baby, Rezaei.

Banc: Mandanda, D'Alberto, Diandy, Semedo, Rodes, Nurio.

Standard: Ochoa, Cavanda, Luyindama, Laifis, Fai, Cimirot, Agbo, Carlinhos, Mpoku, Edmilson, Emond.

Banc: Gillet, Vanheusden, Cop, Carcela, Pocognoli, Djenepo, Koutroubis.

ANDERLECHT - GENK

A Anderlecht, plusieurs joueurs (Trebel, Kums, Najar, Spajic, Sa) ont eu des petits pépins, cette semaine. Vanhaezebrouck n’est pas certain de pouvoir les utiliser tous. La blessure de Saief est moins grave que prévue mais c'est le jeune Saelemaekers qui débute finalement. Kara n’est pas encore à 100 %. "Mais si j’ai trop d’absences en défense, je pourrais compter sur lui" , avait déclaré Vanhaezebrouck, qui veut une réaction après le jour sans à Gand. Et Kara est finalement bien titulaire ce dimanche.

Sans Malinovskyi, Clement a lui plusieurs options pour renforcer son entrejeu. Vu qu’il doit gagner pour espérer décrocher la 4e place occupée par Gand, il ne va pas construire un mur. Clement compte surtout sur Trossard

Les compos:

Anderlecht: Sels, Spajic, Kara, Deschacht, Kums, Trebel, Najar, Saelemaekers, Gerkens, Morioka, Teodorczyk.

Banc: Boeckx, Ganvoula, Kayembe, Amuzu, Sowah, Bornauw, Dante, Lokonga.

Genk: Vukovic, Mata, Aidoo, Colley, Nastic, Seck, Pozuelo, Wouters, Ndongala, Trossard, Samatta.

Banc: Jackers, Brabec, Dewaest, Karelis, Zhergrova, Buffel, Schrijvers, Berge, Maehle.

BRUGES - LA GANTOISE

Les compos:

Bruges: Horvath, Poulain, Mechele, Denswil, Cools, Diatta, Vormer, Simons, Vanaken, Wesley, Vossen.

Banc: Gabulov, Scholz, Tomecak, Masovic, Clasie, Vanlerberghe, Refaelov, Dennis.

La Gantoise: Kalinic, Foket, Gigot, Bronn, Asare, Esiti, Andrijasevic, Dejaegere, Simon, Yaremchuk, Kubo.

Banc: Thoelen, Rosted, Dussenne, Chakvetadze, Janga, Koita, De Smet, David.