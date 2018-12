Roger Vanden Stock n’a pas assisté à Anderlecht-Charleroi. On risque même de ne plus le voir avant un petit temps au stade… Constant Vanden Stock. Une dispute entre les anciens actionnaires du RSCA, dont Vanden Stock, et Marc Coucke est à la base de cette décision.

Quand il s’est offert 74 % des parts du club en décembre 2017 pour près de 59 millions, Coucke n’a pas payé tous les anciens actionnaires en une fois, histoire de garder du cash pour les affaires courantes dans le club.

(...)