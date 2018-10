Sans arbitre, pas de match. Et comme le disait le slogan des années 2000: ils n'ont pas le même maillot mais ils ont la même passion. Ces hommes en noir, devenus verts ou oranges au fil des années, sont maintenant dans la tourmente et ce sont ni plus ni moins que nos deux meilleurs sifflets nationaux qui sont cités: Bart Vertenten et Sébastien Delferière.Une question a le mérite d'être posée: que gagne un arbitre belge? Dans le cas des deux intéressés, ils possèdent le statut d'arbitre semi-professionnel. Dans les faits, cela signifie qu'ils reçoivent 2.400 euros brut par mois grâce à leur statut d'arbitre international. Un arbitre national semi-pro reçoit pour sa part 2.050 euros brut. Il faut ajouter à cela un montant de 1.900 euros brut par match arbitré en championnat de Belgique. Un match européen rapporte entre 2.500 et 3.500 euros brut.Faites le compte: si un arbitre est au sifflet 4 fois par mois, il empoche environ 10.000 euros brut mensuel. Cela peut paraître énorme par rapport aux standards classiques d'un employé ou d'un ouvrier, mais à l'échelle du football ce montant est dérisoire. Cela n'excuserait pas une éventuelle faute, mais on pourrait y trouver des motivations quand il s'agit d'accepter des "petits" cadeaux d'agents fortunés.La même passion mais pas le même salaire...