L'Union Saint-Gilloise a fait sensation en se qualifiant pour les huitièmes de finale de Coupe de Belgique jeudi grâce à son succès 0-3 face à Anderlecht lors du derby bruxellois disputé au stade Constant Vanden Stock.



Un triplé de Youssouf Niakaté (43e, 76e, 82e) a offert ce succès à l'Union qui écrit ainsi une des plus belle pages de son histoire récente. Avec cette élimination d'Anderlecht, c'est donc un autre ténor de Pro League qui voit son parcours s'arrêter en seizièmes de finale de la compétition après les éliminations mercredi du FC Bruges (2-0 contre Deinze) et du Standard (1-2 contre Knokke).

Pour ce derby bruxellois attendu depuis 1979, date de la dernière confrontation entre les deux équipes, Hein Vanhaezebrouck a décidé de faire souffler quelques cadres mais n'a révolutionné qu'en partie son équipe. Dans le onze de base, on remarquait notamment la présence de Frank Boeckx, Edo Kayembe, Sébastien Bornauw, Ryota Morioka ou encore Sven Kums.

Favori pour la qualification, Anderlecht a dû prendre le match en main dès les premières minutes mais n'a pas vraiment trouvé la clé pour faire bouger la défense unioniste. Un coup franc de Kums au-dessus (21e) et une tête faiblarde de Dimata (28e) étaient les seules occasions franches pour les Mauves, inquiétés en contre par l'Union.

Les pensionnaires de D1B ont en effet lancé deux avertissement via une frappe en pivot de Niakaté (25e) et une frappe violente des 25m sur le poteau signée Tabekou (35e). Juste avant la pause, Niakaté a ensuite fait 0-1 d'une frappe chirurgicale du gauche dans le petit filet au terme d'un superbe contre amorcé par une perte de balle anderlechtoise (43e).

En deuxième période, l'Union continuait de jouer le contre tout en étant mise sous une pression plus intense par Anderlecht. Ainsi Saussez devait sortir le grand jeu pour répondre à Makarenko (56e) et Amuzu (59e).

Mais malgré la montée au jeu de Santini, c'est bien l'Union qui a enfoncé le clou dans cette rencontre. Niakaté, encore lui, a profité d'une sortie ratée de Boeckx pour contourner le gardien anderlechtois et faire 0-2 (76e). Le troisième but ne tardait pas à arriver avec un Niakaté encore au rendez-vous dans le petit rectangle pour rabattre le ballon dans le but sur un centre de Tabekou (82e). La fin de rencontre sera marquée par la 'standing ovation' pour la sortie de Niakaté et l'exclusion de Saelemakers pour un geste de frustration (90e+2).

Vainqueur contre le Standard le week-end dernier, Anderlecht retombe dans ses travers et devient le 6e club de Pro League à sortir à ce stade de la compétition après le Cercle de Bruges, Waasland-Beveren, l'Antwerp, le Standard et le FC Bruges.

Niakaté : "C'est une grande satisfaction car on n'était pas favoris. Il y avait des courses à faire et on a fourni nos efforts. Le triplé est un plus et surtout de bonne augure pour la suite. On ne s'enflamme pas pour la suite car on sait qu'il y a encore des matches à jouer et qu'il faut continuer à travailler. Ce ballon d'homme du match, je vais le faire signer par tous mes copains et je vais l'offrir à ma femme."

Gerkens : "On a essayé de faire le jeu contre une équipe qui a joué défensivement. Ça a été difficile de trouver les espaces, on a forcé les choses et avec leurs attaquants rapides, ils ont fait la différence. Quand on joue à domicile, il faut attaquer mais ils ont parfaitement joué le contre. C'est le moment le plus difficile que j'ai vécu au club, malgré la victoire au Standard le week-end passé. On a voulu jouer avec envie mais nous n'y sommes pas parvenus et ça fait très mal."

Elsner : "J'ai beaucoup aimé notre approche du match, nous n'avons pas paniqué lors des moments difficiles en contenant les attaques. On a été disciplinés et on a fait les efforts jusqu'au bout, notamment grâce à nos supporters durant tout le match. On travaille énormément pour avoir ces moments de plaisir et c'est important de savourer, mais c'est le travail de tout le staff et de tous les joueurs. C'est un réel plaisir de travailler avec eux tous mais nous nous re-concentrons sur un match ultra important dimanche. La motivation de l'adversaire va devenir de plus en plus importante au fur et à mesure de la compétition mais nous allons progresser avec nos qualités dans cette compétition. Niakaté travaille énormément et reçoit de très bons ballons de ses coéquipiers, ce n'est pas un hasard s'il inscrit un triplé aujourd'hui."

Les compos:

: Boeckx, Vranjes, Bornauw, Sanneh, Kums, Makarenko, Najar, Kayembe, Gerkens, Morioka, Dimata.

: Saussez, Moreno, Perdichizzi, Vega, Kis, Besuschkow, Morren, Selemani, Tabekou, Tau, Niakaté.

