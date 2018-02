Le Standard de Liège s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique en éliminant le Club de Bruges jeudi soir au Jan Breydel Stadium.

Une victoire 3-2 à domicile n'a en effet pas suffi aux Blauw en Zwart pour remonter le 4-1 subi à Sclessin lors du match aller. En finale, le Standard retrouvera Genk, vainqueur de Courtrai mardi soir. La rencontre est prévue le 17 mars.

Forts d'une avance confortable, les hommes de Ricardo Sa Pinto n'ont pas fait l'erreur de prendre le match à la légère. Les Rouches ont d'ailleurs réalisé l'entame de match parfaite en brisant l'ambiance du Jan Breydel Stadium après quatre minutes de jeu. Un corner télécommandé de Razvan Marin a alors trouvé la tête d'Orlando Sa au deuxième poteau pour le but du 0-1.

Cinq minutes plus tard, les Liégeois se sont créé une deuxième occasion franche mais Duje Cop a finalement buté sur Vermeer, titularisé dans les cages brugeoises à la place de Gabulov. Ce sera la seule autre occasion nette du Standard en première période. Après dix minutes difficiles, Bruges a en effet écrasé le club de la Principauté dans sa moitié de terrain. Nakamba (11e), Limbombe (25e) et Wesley (37e) ont frôlé l'égalisation sur action avant que Hans Vanaken ne fasse 1-1 avant la pause d'un coup franc magistral des 25 mètres qui a laissé Jean-François Gillet de marbre (42e).

Avec Carcela à la place de Sa, légèrement blessé, le Standard a débuté la deuxième période en tentant de jouer plus haut. L'équipe de Sa Pinto a toutefois prêté le flanc aux Brugeois qui ont fait mouche sur leur première occasion. Peu après l'heure de jeu, le néo-Soulier d'Or Ruud Vormer a offert un ballon cinq étoiles à Anthony Limbombe d'une passe au vol. Seul face à Gillet, celui-ci n'a éprouvé aucune difficulté à placer le ballon dans le plafond du but (63e).

Un goal qui n'aura pas le mérite d'amorcer la remontée brugeoise. Bien regroupé, le Standard a en effet joué la carte du contre et a poussé l'équipe de Leko à multiplier les courses en arrière. Renaud Emond s'en est d'abord allé inscrire son cinquième but en trois matches pour faire 2-2 (71e) avant qu'une frappe à distance surpuissante de Jordy Clasie ne vienne replacer Bruges aux commandes (75e).

Incapable d'inquiéter Gillet dans le dernier quart d'heure, Bruges ne parviendra pas à planter un nouveau but et à priver le Standard d'une seizième finale de Coupe de Belgique.

Les faits de match:

3': But d'Orlando Sa! Sur corner, Mpoku va chercher le deuxième poteau où Orlando Sa se retrouve tout seul et a tout son temps pour placer une belle tête qui finit au fond des cages de Vermeer qui a totalement raté sa sortie aérienne !

37': But de Vanaken ! Suite à une faute commise par Marin à 30 mètres de son but, Vanaken se charge de tirer le coup-franc. Le milieu offensif s'élance et envoie une superbe balle dans la lucarne de Gillet, superbe !

61': But de Diaby ! Suite à un mauvais alignement de la défense des Rouches, Diaby est parfaitement lancé en profondeur dans la grand rectangle. Il arrive face à Gillet et le trompe d'un beau pointu. 2-1, le Standard veut se faire peur !

71': But de Renaud Emond ! Une passe verticale de Mpoku trouve Emond dans le rectangle Le Gaumais frappe instantanément et place le ballon hors de portée de Vermeer, c'est 2-2.

74': But de Clasie ! De loin, le nouveau venu sur la pelouse tente sa chance d'une frappe surpuissante et flottante qui trompe Gillet, 3-2 !





