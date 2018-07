La Russie s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football en éliminant l'Espagne aux tirs au but (4-3), la première séance de tirs au but de cette Coupe du monde, dimanche au stade Loujniki de Moscou.

Les deux équipes n'ont pu se départager après le temps réglementaire, le marquoir indiquant 1-1 après 90 minutes, score qui était toujours affiché après les prolongations (2x15 minutes).

Sous les yeux du Roi Felipe, l'Espagne a ouvert le score après 12 minutes par un but contre son camp de Sergei Ignachevitch. Sur un coup franc d'Asensio, le défenseur russe, au duel avec Ramos, a dévié du mollet le ballon dans les filets russes, devenant à 38 ans et 352 jours le plus vieux joueur à marquer contre son camp en Coupe du monde.

La Roja gérait ensuite son avantage sans vraiment se créer d'occasions. La Sbornaya attendait une demi-heure de jeu avant de mettre le nez à la fenêtre, et recevait un penalty pour une faute de main de Pique à la 40e. Artem Dzyuba se chargeait de le botter et ramenait l'égalité au marquoir peu avant la mi-temps.

La Roja se créait deux occasions coup sur coup mais Akinfeïev repoussait les envois d'Iniesta et Aspas, forçant les deux équipes à jouer les prolongations, une première dans cette Coupe du monde.

Le même scénario se répétait en prolongations: l'Espagne possédait le ballon mais ne parvenait pas à faire sauter le verrou russe. On se dirigeait vers la première séance de tirs au but de la Coupe du monde, un exercice auxquels les Espagnols n'avaient plus été soumis depuis leur quart de finale perdu contre les Diables Rouges au Mondial 1986 au Mexique.

Troisième tireur espagnol, Koke manquait son penalty et plaçait l'Espagne en difficulté. Akinfeev, le gadien russe, arrêtait aussi le 5e tir espagnol, de Iago Aspas, envoyant la Russie en quarts de finale.

C'est la troisième fois que l'équipe russe se retrouve en quarts de finale après l'URSS en 1966 et 1970.

La Russie sera opposée en quarts au vainqueur de Croatie - Danemark qui se joue à 20h00 à Nizhny Novgorod.

L'Espagne, championne du monde en 2010 et éliminée au 1er tour en 2014, n'est toujours pas parvenue à battre le pays-hôte d'une Coupe du monde.

