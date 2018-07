La Croatie a éliminé le Danemark aux tirs au but (3-2) en 8e de finale de la Coupe du monde de football, dimanche soir à Nijni Novgorod. Les Croates rejoignent en quarts de finale la Russie, qui avait sorti l'Espagne, aussi aux tirs au but, plus tôt dans la journée.

Il ne fallait pas arriver en retard dimanche soir au stade de Nijni Novgorod. Le marquoir affichait en effet déjà 1-1 après 4 minutes. Après 3 minutes et 37 secondes pour être précis. Jamais dans l'histoire de la Coupe du monde deux buts n'avaient été marqués aussi rapidement.

Le Danois Mathias Jörgensen a ouvert le score après 57 secondes, inscrivant le 13e but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du monde.

Les Croates répondaient du tac au tac, Mario Mandzukic égalisant après 3:37 en récupérant aux 6 mètres un ballon dévié par un défenseur danois.

La rencontre baissait en intensité après ce départ sur les chapeaux de roue et les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score de 1-1 à la mi-temps, malgré plusieurs occasions dont un tir d'Eriksen qui touchait la barre transversale (42e).

Les occasions n'étaient pas très nombreuses en seconde période, qui se soldait sur le score de 1-1. Pour la seconde fois de la journée, et du Mondial 2018, on eut droit aux prolongations. La Croatie gaspilla une balle de break en fin de prolongations. L'arbitre sifflait penalty pour une faute de Jörgensen sur Rebic. Modric tirait le penalty, arrêté par Schmeichel.

Pour la seconde fois de la journée, il fallut donc procéder à la séance des tirs au but pour désigner le qualifié. Les gardiens ont été les héros de cette séance, qui s'est terminée par l'envoi victorieux d'Ivan Rakitic. Le médian du Barça a envoyé la Croatie en quarts de finale du Mondial pour la seconde fois, après la Coupe du monde 1998 qui avait vu l'équipe au damier atteindre les demi-finales.

En quarts de finale, la Croatie affrontera la Russie samedi (20h) à Sotchi.