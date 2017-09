A deux journées de la fin des éliminatoires de la zone Europe pour la coupe du monde 2018 de football, en Russie, où en sont les sélections?

Un seul qualifé à ce jour

Une certitude, une seule: la Belgique terminera première de son groupe (le H) et est donc déjà qualifiée. Qui disputera les barrages, à la faveur d’une deuxième place? Cela se jouera sans doute entre la Bosnie (14pts) et la Grèce (13). La Bosnie recevra la Belgique puis ira en Estonie; la Grèce se déplacera à Chypre, qui, avec 10 points, peut encore rêver, et recevra Gibraltar. Un petit pronostic: la Grèce va passer.

Allemagne et Angleterre sur le velours

Dans le groupe C, l’Allemagne est sur le velours. Elle compte le maximum de points et 5 longueurs d’avance sur l’Irlande du Nord;..chez qui les Teutons se déplacent le 7 octobre. Même un revers ne les fera pas trembler car le 10, ils reçoivent l’Azerbaïdjan, troisième à...14 points des leaders. L’Allemagne va donc terminer première et l’Irlande du Nord ira aux barrages.

Autre sélection déjà en Russie, l’Angleterre (groupe F). Elle compte 20 points, soit 5 de plus que la Slovaquie et 6 de mieux que l’Ecosse. Les Anglais reçoivent la Slovénie le 5 octobre avant d’aller en Lituanie. Rien ne peut donc leur arriver. Qui sera deuxième? L’Ecosse accueille la Slovaquie le 5. Le vainqueur disputera sans doute les barrages. En cas de partage, la Slovaquie, qui hébergera Malte lors de la dernière journée, devrait se qualifier pour ceux-ci.

L’Espagne et la Serbie en pole position

Ballotage extrêmement favorable à l’Espagne (groupe G) qui, avec ses 22 points, conserve trois longueurs d’avance sur l’Italie. Les Ibères recevront d’abord l’Albanie avant de se déplacer en Israël. Les Italiens accueilleront la Macédoine puis iront en Albanie. Il serait étonnant qu’ils renversent complètement la vapeur. Et même si les deux formations devaient terminer ex-aequo, les Espagnols ont un goal-average (32-3) impossible à combler pour les Italiens (19-7).

La Serbie (groupe D) est également très bien partie pour rejoindre la Russie l’an prochain. Elle compte un total de 18 points seulement mais c’est quatre de plus que le Pays-de-Galles et cinq de mieux que l’Irlande. Les Serbes iront en Autriche et recevront la Georgie. Ils ne devraient donc pas être rattrapés par leurs deux rivaux. Si le Pays-de-Galles (en Géorgie le 6 octobre) et l’Ecosse (contre la Modalvie) ne faiblissent pas, la dernière journée offrira une “finale” pour les barrages en proposant l’affiche Pays-de-Galles-Irlande. Suspense assuré.

La Pologne (groupe E, 19 points) tient son avenir entre ses pieds. Elle doit se déplacer en Arménie mais recevra ensuite le Monténégro (16 points) contre qui il ne faudra pas se louper. Mais si les Monténégrins veulent aller à Varsovie avec des atouts en main, il leur faudra d’abord écarter à domicile le Danemark, qui compte également 16 points. Bref, si l’on voit les Polonais gagner leur groupe, il est extrêment compliqué de prédire qui décrochera la 2e place synonyme d’espoir de qualification via les barrages.

La bouteille à encre

Restent trois groupes particulièrement serrés à décortiquer. Dans le groupe A, la France et la Suède devraient se disputer les deux premières places et si les Coqs gagnent en Bulgarie le 7 octobre, ils conserveront sans doute leur petit point d’avance sur la Suède. Tout autre résultat mettrait les Français en grosse difficulté, à ceci près que le dernier jour, il y a un certain Pays-Bas-Suède au menu et que les Néerlandais, qui vont en Biélorussie le 7, vont tout faire pour prendre les trois points et pour terminer devant la Suède, à qui ils devront quand même marquer quelques buts. Pronostic: France première et Suédois deuxièmes à la différence buts.

Dans le groupe I, c’est la bouteille à encre. Depuis mardi soir, Croatie et Islande comptent 16 points et Ukraine et Turquie 14. Tout peut donc encore se produire. Voici le calendrier des matches à venir: le 6 octobre, la Croatie recevra la Finlande, le Kosovo l’Ukraine et la Turquie l’Islande. Le 9 octobre, place à Finlande-Turquie, Islande-Kosovo et Ukraine-Croatie. Quelle tension en perspective.

Le paradoxe suisse

Reste un cas de figure absolument incroyable: les Suisses comptent à ce jour, dans le groupe B, un bulletin sensationnel: 24 sur 24. Ils auront sans doute 27 points sur 27 après leur rencontre contre les Hongrois, le 7 octobre. Le hic, c’est que les Portugais passeront de 21 à 24 après leur voyage en Andorre.

Et quelle est l’affiche du 10 octobre? Portugal-Suisse. Si les Portugais gagnent ce soir-là chez eux, ils passeront les Suisses à la différence de buts. Et les Helvètes auront droit à un barrage alors que leur campagne est tout bonnement fantastique. Le football peut être très, très cruel.

Jean-Claude Matgen