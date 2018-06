Ce n’est pas nous mais un chroniqueur d’Europe 1 qui le dit: les trois équipes les plus séduisantes de ce premier tour ont été la Belgique et son “collectif de stars”, la Croatie et la Colombie. Pas faux.

Mais que restera-il de matches de groupes de la Coupe du monde 2018, en Russie ? Petite tentative d’analyse.