En s’imposant 6-1 face au Panama, l’Angleterre offre un cas de figure assez incroyable au groupe G.



La bonne nouvelle de ce dimanche est avant toute chose la qualification confirmée des Diables rouges pour les huitièmes de finale. Avec six points d’avance sur la Tunisie et le Panama, la Belgique ne risque plus rien. Par contre, elle jouera la première place du groupe face aux Anglais ce jeudi. Pour l’instant, les deux équipes ont le même nombre de points, la même différence de but, le même nombre de buts marqués et encaissés. En cas de match nul ce jeudi, ce sera toujours le cas et la confrontation directe entre Belges et Anglais ne suffira d’ailleurs pas à les départager…



Cela pourrait donc se jouer au nombre de "points de fair-play", comme le prévoit le règlement de la FIFA. C’est donc le nombre de cartons jaunes et rouges qui vont décider de la moitié de tableau des Diables pour la suite du tournoi en cas de partage contre les Anglais !



Pour ce faire, la FIFA compte un point par carte jaune, trois points par carte rouge indirecte (deux jaunes), quatre points par carte rouge directe et cinq points pour un joueur qui enchainerait une carte jaune et une carte rouge directe.



Pour l’instant, l’Angleterre est première du groupe puisqu’elle ne totalise que deux cartes jaunes, contre trois pour la Belgique. Imaginons que ce classement du fair-play mène, lui aussi, à une égalité : on aurait alors un cas de figure assez improbable et la première place du groupe serait attribuée par un tirage au sort effectué par la commission d’organisation de la FIFA.