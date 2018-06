Au moment de fêter leurs buts tardifs, les Portugais et les Anglais ont pris soin de laisser un joueur dans les limites du terrain. Fonte du côté portugais, Trippier côté anglais.

Après le coup-franc égalisateur de Cristiano Ronaldo face à l'Espagne, tous ses coéquipiers le rejoignent hors des limites du terrain pour fêter le but, avant qu'un joueur ne dise à José Fonte de ne pas franchir la ligne. Une scène presque identique a eu lieu dans le match qui opposait l'Angleterre à la Tunisie. Sur le but victorieux d'Harry Kane, on peut voir Kieran Trippier rester dans les limites du jeu, dans la partie de terrain adverse, loin de ses équipiers.

Ces comportements ont en tout cas beaucoup intrigué les réseaux sociaux. On ne savait pas s'il s'agissait ici d'une nouvelle règle, ou d'un point de règlement ignoré.

Sur les réseaux sociaux, il revenait souvent que si tous les joueurs d'une équipe se trouvaient hors des limites du terrain, dans la partie adverse, alors les adversaires auraient le droit de remettre le ballon en jeu. Sauf que cette règle, respectée "à la lettre" par les Anglais et les Portugais, ne se retrouve nulle part dans les lois du jeu.

Le règlement est clair : "À chaque coup d'envoi: tous les joueurs, à l'exception du joueur donnant le coup d'envoi, doivent se trouver dans leur propre moitié de terrain, indique la loi 8. Les adversaires de l’équipe procédant au coup d’envoi doivent se tenir au moins à 9,15 m du ballon tant qu’il n’est pas en jeu."

Contacté par RMC, l'ancien arbitre et consultant Joël Quiniou explique : "Les joueurs peuvent aller vers les tribunes, du moment qu'ils ne sortent pas de l'aire de jeu (le terrain plus le bord, ndlr). Il n'y a pas de règle en la matière, les joueurs peuvent quitter le terrain, mais doivent revenir rapidement."

Le règlement stipule en revanche que l'équipe adverse a le droit de relancer si tous les joueurs fêtent le but dans leur partie de terrain et dans l'aire de jeu.