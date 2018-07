La joie était présente dans le camp des Belges.

Roberto Martinez

"C'est un accomplissement", a déclaré au micro de Sporza Roberto Martinez au coup de sifflet finale de la petite finale du Mondial 2018 de football. Elle a été remportée par ses Diables Rouges 2-0 aux dépens de l'Angleterre, samedi après-midi à Saint-Pétersbourg. "Les joueurs le méritent", après avoir réussi le meilleur résultat de l'histoire de la Belgique en Coupe du monde. "Le talent était là, mais ces joueurs ne voulaient pas se reposer sur leur seul talent mais travailler comme une équipe, prêts à tout faire pour réaliser un résultat. Ils voulaient rendre tous les supporters belges fiers."

"On a démarré le match de manière très déterminée, ensuite il y a eu de la fatigue et un peu de manque de concentration. L'Angleterre est une très bonne équipe. Un autre jour, ils auraient marqué quatre ou cinq buts. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Garder un "clean sheet" a nécessité de la concentration et montré le désir des joueurs."

"Notre bilan parle pour lui-même. Nous avons dix buteurs différents. On rejoint dans l'histoire de la Coupe du monde la France et l'Italie. L'héritage (de ce Mondial, ndlr) va rester pendant de très nombreuses années."

Courtois: "Une médaille qui restera spéciale"

Thibaut Courtois, seul Diable à avoir disputé les sept rencontres de la Belgique au Mondial 2018, était évidemment heureux de repartir de Russie avec la 3e place et la médaille qui l'accompagne, obtenue samedi aux dépens de l'Angleterre (2-0). Mais la déception n'était pas très loin. "C'est évidemment dommage de ne pas avoir joué la finale, mais c'est joli d'être troisième. C'est un meilleur sentiment pour rentrer à la maison que si on avait terminé quatrième. Dans quelques années, cette médaille va être spéciale", a-t-il déclaré au micro de la RTBF.

A la question de savoir s'il s'estimait être le meilleur gardien de but du Mondial, l'ultime rempart des Diables Rouges était réaliste. "Je suis très content de mon tournoi. Contre le Brésil et la France, j'ai livré deux bons matchs, contre le Japon je donne l'assist. Mais de là à être le meilleur gardien de la Coupe du monde, je ne crois pas. C'est donné à un gardien qui joue la finale."

Toby Alderweireld

"Nous voulions vraiment cette troisième place. Nous avons fait preuve de beaucoup de volonté et de mentalité", a dit Alderweireld samedi après la cérémonie pour la troisième place des Diables Rouges. "C'est, après tout, un cap important pour la Belgique que nous avons franchi maintenant, et nous pouvons en être fiers. C'est bien de retourner à la maison avec un prix de cette manière. Que ce soit le début de quelque chose de beau. Bien sûr, nous pouvons nous amuser maintenant, mais d'ici quelques mois, nous devons commencer à travailler pour atteindre de nouveaux objectifs avec l'équipe nationale."

Alderweireld est également revenu à son intervention sur sa propre ligne de but. "J'ai vu que les Anglais étaient en train de percer, et j'ai dû faire un pari. Est-ce que Dier allait percer ou marquer ? A la fin, le ballon a rebondi si haut que j'avais encore peur de le mettre dans mon propre but, mais heureusement, j'ai réussi."