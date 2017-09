Face à eux, Courtrai, qui compte le même nombre de points, pourrait jouer des tours aux troupes de René Weiler.

Et la tendance s'est rapidement confirmée, puisque les locaux ont vu être annulé pour un hors jeu peu évident.

4' : Anderlecht est très fébrile en ce début de match. Après un beau centre de Van Loo et une remise de la tête, De Smet devance Sels et pousse le ballon au fond des filets. L'arbitre de touche signale un hors-jeu, plus que discutable. Les Mauves s'en sortent bien.

Ce but annulé aura eu le mérite de réveiller des Anderlechtois timorés.

21' : BUT : A la base du but, Harbaoui transmet le ballon sur le côté droit à Chipciu. Le Roumain ne se pose pas de questions et adresse un petit centre. Lancé, Harbaoui reprend de plein fouet et crucifie Kaminski. Magnifique combinaison entre les deux joueurs.

30' : Anderlecht a eu très chaud ! Lancé en profondeur, Chevalier crucifie facilement Mats Sels. L'arbitre siffle une faute préalable de l'attaquant sur Olivier Deschacht.

33' : Encore un but annulé..pour Anderlecht cette fois-ci ! Hamdi Harbaoui pense inscrire un doublé en reprenant un ballon de Sofiane Hanni de la tête mais l'assistant siffle un nouvel hors-jeu très discutable. Décidément, ils ont du boulot les juges de touche aujourd'hui.

LES COMPOS

Courtrai : Kaminski, Van Loo, Kovacevic, Kumordzi, Makarenko, Van der Bruggen, Ajagun, D'haene, De Smet, Chevalier, Budkivsky

(Banc : Bruzzese, Rougeaux, Stojanovic, Van Eenoo, Hoxha, Azouni, Verboom, Rolland, Ouali, Perbet)

Anderlecht : Sels, Appiah, Spajic, Deschacht, Obradovic, Dendoncker, Trebel, Chipciu, Hanni, Teodorczyk, Harbaoui)

(Banc : Boeckx, Gerkens, Onyekuru, Stanciu, Bruno, Kums, Beric)





NOTRE DIRECT COMMENTE