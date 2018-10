Le propriétaire du club de football anglais de Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, se trouvait bien à bord de l'appareil lorsque celui s'est crashé samedi soir, a indiqué une source proche de sa famille à la BBC. L'hélicoptère de M. Srivaddhanaprabha s'est écrasé sur un parking à proximité du stade de Leicester après un match du championnat anglais. Le milliardaire se trouvait à son bord lors du crash vers 20h30, indique la BBC.

On ne sait toujours pas combien de personnes se trouvaient à bord de l'hélicoptère.

Un photographe qui couvrait le match pour la BBC a dit avoir vu décoller l'hélicoptère avant le crash: "L'hélicoptère est devenu silencieux, je me suis retourné et il ne faisait que tourner de manière incontrôlée. Ensuite il y a eu un grand 'bang' et une forte explosion."

Le match entre Leicester et West Ham United (1-1) s'était terminé une heure avant que l'engin ne décolle.

Le superviseur aérien AAIB a ouvert une enquête sur l'accident, indique la BBC.

Vichai Srivaddhanaprabha est aussi le propriétaire du club belge d'OHL (Oud-Heverlee Louvain), qui évolue un Division 1B.

