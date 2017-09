Comme Anderlecht, le Standard, Zulte ou Bruges, Charleroi tentera de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Croky Cup ce jeudi soir. Pour cela, les Carolos devront s'imposer dans ce qui se présente comme un derby : Charleroi - La Louvière.

Pour ce match, Felice Mazzù a décidé de faire tourner son effectif. Baby est au repos et préservé pour le match au sommet contre Bruges dimanche. Tainmont, Benavente, Saglik et bien sûr, Mandanda sont titulaires.

Côté louviérois, de vieille connaissance de division 1 sont sur la pelouse. Mickaël Cordier, l'ancien portier du RWDM et d'Anderlecht est entre les perches louviéroises. En pointe, on retrouve Momo Dahmane, l'ancien attaquant de Mons et de Bruges.

L’entraîneur de La Louvière est aussi une vieille connaissance de notre division 1 et de Charleroi, il s'agit de Tibor Balog.

En cas de victoire de Charleroi, les 16 clubs de Division 1A seraient en huitièmes de finale de la Croky Cup pour la première fois de l'histoire de la compétition.

Les compositions :

Charleroi: Mandanda, Marinos, Zajkov, Martos, N'Ganga, Hendrickx, Benavente, Saglik, Fall, Tainmont, Bedia

La Louvière-Centre : Cordier, Van den Kerkhof, Felix, Wantiez, Lesage, Francotte, Garcia-Dominguez, Utshinga, Issorat, Sbaa, Dahmane

Le résumé :

La rencontre avait commencé depuis à peine trois minutes que Charleroi prenait déjà l'avance. Benavente récupère en effet le ballon à l'entrée de la surface, il a pu se faufiler sans réelle déposition entre les défenseurs louviérois avant de tromper Cordier d'un tir croisé du droit.