Non, l'attaquant belge ne brille pas qu'en Premier League...

Il était venu à Manchester United pour franchir un cap et surtout, briller en Ligue des Champions, une compétition à laquelle il n'avait encore jamais goûté. Il faut croire que Romelu Lukaku ne se lassera pas de sitôt de l'ivresse que procure la compétition la plus prestigieuse du foot mondial.

Déjà buteur lors du premier match contre le FC Bâle, le Diable rouge a remis ça contre le CSKA Moscou, où ManU se déplaçait se mercredi. Deux fois.

Pour planter son neuvième but en autant de rencontres, l'avant-centre a utilisé ses qualités physiques de mastodonte (notamment son mètre nonante) pour prendre le dessus sur Sergey Ignashevich (1,86 mètre tout de même !) et reprendre de la tête un centre d'Anthony Martial, auteur d'un joli travail sur l'aile gauche.

Un but tout en puissance pour le Red Devil, qui était également à la base de l'action (avec une superbe passe dans la profondeur pour le Bleu, preuve que Big Rom'n'est pas bon qu'à enquiller les pions).

Clap, deuxième vingt-cinq minutes plus tard, avec encore le même duo aux manettes: Martial fait parler sa technique pour éliminer son vis-à-vis et centre pour Lukaku... qui profite alors des errements de la défense moscovite (plus précisément le vétéran Vasili Berezutski) pour crucifier Igor Akinfeev, littéralement abandonné par ses équipiers.

Bref, un but d'une facilité déconcertante pour un Diable en pleine bourre et qui confirme sa bonne entente avec le Français, un joueur avec lequel il n'hésiterait pas à effectuer quelques heures supp' pour l'aider à améliorer sa finition.