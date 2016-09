De Bruyne carbure à City

Football

Loin des critiques qui le poursuivent en sélection, Kevin De Bruyne s’éclate à City, où il a déjà séduit Pep Guardiola. Il s’est confié à nos confrères du "Nieuwsblad" .

Kevin De Bruyne, City semble imbattable depuis le début de saison. C’est dû à Guardiola ?

Pas seulement. Beaucoup de choses ont changé et la barre est mise plus haut. Regardez notre façon de jouer… Nous ne sommes pas l’équipe la plus physique ou la plus costaude mais on essaie de jouer de manière intelligente.

Cela correspond à votre jeu ?

Oui. Pour moi, c’est top ! Nous avons beaucoup de joueurs capables de marquer. J’aime notre façon de jouer offensivement mais aussi défensivement. En évitant de jouer de longs ballons, on doit moins aller au duel. J’apprécie aussi mon rôle (NdlR : de numéro huit) . C’est même mon préféré. Cela me change de la saison dernière : je suis dans une position idéale. Le coach et mes équipiers sont d’ailleurs très positifs à mon sujet.

Etes-vous en meilleure condition que la saison dernière ?

Non, je suis le même. La saison dernière, j’ai été blessé pendant neuf semaines mais quand je jouais, j’étais en bonne condition. J’avais enchaîné beaucoup de matches. Après l’Euro, j’ai repris assez tard avec City. Je ne m’attendais donc pas à jouer autant, aussi rapidement. Pourtant Guardiola m’a vite accordé sa confiance. Je ne sais pas trop vers où il veut aller.

C’est la première saison de Guardiola en Angleterre. Comment va-t-il s’adapter ?

Il est tellement préoccupé par le football qu’il doit déjà avoir une certaine idée de ce que représente une saison de Premier League !

Guardiola pratique la rotation, qui pourrait vous concerner…