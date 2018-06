Les Diables Rouges sont très prudents quand ils évoquent le sujet Kompany.

Au sein du staff technique et médical, le mot d’ordre a été donné de ne donner aucune précision sur la nature de la blessure du joueur. "Le processus de revalidation suit son cours, on verra le 17 juin", se borne à répéter Roberto Martinez.

Mais confronté à la question d’un journaliste de Sky, Kevin De Bruyne a quand même confirmé les informations parues dans nos colonnes ce mercredi : dans la famille des Diables, l’optimisme règne au sujet de Kompany. "Vincent, ça va aller", a confié De Bruyne au sujet de son coéquipier à Manchester City. "Il sera prêt. Peut-être pas pour les premiers matches : il ne doit pas prendre de risques. De toute façon, on doit pouvoir passer le premier tour avec cette équipe, sans lui. Je ne sais pas comment il va réagir aux traitements et comment il va progresser. J’espère juste qu’il sera rétabli le plus vite possible. Si c’est le cas, il va évidemment nous aider."

Le calendrier des Diables, avec un premier match contre le Panama, est évidemment une aubaine pour donner un peu plus de temps à Kompany…