La Suède s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde de football en battant la Suisse 1-0 mardi à Saint-Pétersbourg, en Russie.

La Nati dominait la première période (66 % de possession de balle) mais les plus grosses occasions étaient suédoises. La plus nette était signée Berg à la demi-heure, mais le gardien suisse Sommer sortait une parade pour garder le 0 au marquoir.

Les Suédois ouvraient le score à la 66e minute. A la base de l'action, Emil Forsberg tentait sa chance aux abords du grand rectangle. Son tir était dévié dans les filets suisses par Akanji. L'ailier du RB Leipzig est le premier Suédois à marquer en match à élimination directe de Coupe du Monde depuis Henrik Larsson au Mondial 2002.

Dos au mur, la Suisse se montrait alors plus tournée vers l'offensive, et créait le danger à la 80e. Sur un coup de coin de Shaqiri, Embolo, monté au jeu quelques minutes plus tôt, déviait de la tête et ce fut Forsberg qui sauvait les siens juste devant la ligne.

Le gardien Suédois Robin Olsen dut encore intervenir sur un coup de tête de Seferovic dans le temps additionnel. Quelques secondes plus tard, la Suède fut à deux doigts de doubler la mise. Lancé par Thelin, Olsson filait seul vers le but mais était bousculé par Lang, exclu pour cette faute. L'arbitre sifflait penalty, qui devenait coup franc après l'intervention du VAR. Le tir était repoussé par le gardien suisse. Ce qui ne changeait rien au résultat final.

La Suède se retrouve en quarts de finale pour la première fois depuis le Mondial 1994 aux Etats-Unis, où les Scandinaves avaient pris la 3e place. Après avoir atteint les 8e en 2002 et 2006, la Suède avait manqué les Mondiaux 2010 et 2014.

La Suède affrontera en quarts de finale le vainqueur de Colombie - Angleterre, le dernier 8e de finale du Mondial 2018 prévu mardi soir (20h) au stade du Spartak Moscou.

