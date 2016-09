Défaite surprise du Club de Bruges à Waasland (1-0)

Football

Le match d'ouverture de la 6e journée du championnat de Belgique a permis à Waasland Beveren d'arracher sa première victoire de la saison face au Club Bruges (1-0). Siebe Schrijvers (59e) a signé la troisième défaite des champions en titre. Au classement, Bruges est 9e (7 points) et Beveren se hisse en 12e position (5 points). Comme prévu, Michel Preud'homme a laissé Björn Engels au repos, alignant Benoît Poulain. Boli Bolingoli a pris la place de Laurens De Bock, suspendu. Malgré ces défections, le Club n'a pas laissé l'initiative à Waasland Beveren, qui a couru derrière le ballon. Les champions de Belgique ne se sont pas montrés dangereux pour autant. Ils n'ont même pas profité d'un mauvais contrôle de Laszlo Köteles (15e). Arrivé pendant le mercato de Genk, le gardien waeslandien s'est montré plus inspiré sur un essai d'Abdoulay Diaby (18e). Ces phases n'ont pas eu d'incidence positive sur le rythme de la rencontre. Le public a eu droit à un spectacle monotone. Felipe Gedoz sur coup franc (26e) et Diaby, qui a repris en un temps un service de Ruud Vormer (40e), n'ont pas relevé le niveau.

A la mi-temps, Vormer a été clair: "Nous n'avons pas montré grand-chose. On va en discuter pendant le repos". Pour tenter de secouer la défense de Beveren, Preud'homme a lancé José Izquierdo à la place de Claudemir (46e). Paradoxalement, les Waeslandiens ont hérité de plus d'occasions en cinq minutes que les deux équipes en 45. Schrijvers a été l'homme en plus de ce début de période. L'attaquant a d'abord isolé Aleksandar Boljevic devant Ludovic Butelle (48e). Mais si le Monténégrin a failli, Schrijvers a ouvert la marque après s'être débarrassé de Stefano Denswil (59e, 1-0).

Pas dangereux jusque-là, Bruges a tablé sur les montées de Jelle Vossen pour Gedoz (65e) et d'Engels pour Hans Vanaken (75e). Comme l'attaquant n'a placé qu'un coup de tête pas très précis (72e) et que le défenseur n'a pas eu la même réussite que dans les arrêts de jeu contre le Standard, les Blauw & Zwart n'ont pas été plus productifs qu'en première mi-temps. Contrairement à ce qu'avait espéré Vormer, auteur du seul bon tir brugeois (79e).