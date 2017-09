Même si la Belgique est déjà qualifiée pour le Mondial, les deux dernières rencontres des qualifications, en Bosnie-Herzégovine (samedi 7 octobre à Sarajevo) et contre Chypre (mardi 10 octobre à Bruxelles), ne sont pas sans importance: "Nous voulons gagner pour être tête de série au Mondial", a indiqué le sélectionneur national Roberto Martinez vendredi en conférence de presse à Tubize.

"Nous procédons par étape. Le premier objectif était de se qualifier. C'est fait. Maintenant, nous voulons engranger des points afin d'être tête de série au Mondial."

Hormis la Russie, pays organisateur, les autres têtes de série seront désignées sur base du classement FIFA, où la Belgique pointe actuellement en cinquième position. Sur base du classement actuel, en étant dans le pot 1, les Diables Rouges éviteraient notamment - s'ils se qualifient - l'Allemagne, le Brésil, le Portugal ou encore l'Argentine. Malgré tout, le risque existe trouver sur sa route un ténor placé dans un autre pot, comme la France (FIFA 8), l'Espagne (FIFA 11) ou encore l'Italie (FIFA 17). "On ne peut pas prévoir un tirage au sort. Nous voulons être tête de série, c'est notre objectif, mais nous ne savons pas ce qu'il se passera ensuite", a souri Martinez.

Les deux prochaines rencontres mettront un terme à la campagne qualificative. La préparation au Mondial commencera par des rencontres à domicile contre le Mexique le 10 novembre et le Japon le 14 novembre. Pas de tournée en Asie, donc. "C'est une décision footballistique et pas financière", a déclaré Martinez. "Nous voulons tirer profit d'être déjà qualifiés en jouant contre d'autres équipes également déjà assurées de la qualification. En plus, nous allons affronter des football complètement différents. Le faire déjà en novembre est une excellente opportunité."