PO1 Kara Mbodji n’avait plus parlé à la presse depuis longtemps. "Je n’ai rien contre les journalistes mais je n’aime pas trop parler", nous a-t-il précisé en s’asseyant dans une salle du centre d’entraînement. Mardi midi dans les bureaux de Neerpede, le Sénégalais s’est quand même lâché, pendant 48 minutes. Le cœur lourd, il s’est ouvert comme rarement.

Pouvez-vous encore perdre le titre ?

Il reste 18 points à prendre et rien n’est jamais certain dans le football. On fait du bon boulot mais on ne criera victoire que quand ce sera officiel. J’aurai alors rempli le premier de mes deux objectifs cette saison. Le deuxième, je vous le dirai en fin de saison.

C’est un transfert en Premier League ?

Non, c’est autre chose que je garde pour moi.

Ce sont les critiques ?

Ce n’est pas le moment de le dire. On doit rester concentré jusqu’à la fin de la saison, c’est ça le plus important. Des gens que j’ai ciblés vont m’entendre à la fin de la saison. Il y a des choses que je n’oublie pas.

Que reprochez-vous aux supporters ?

Je ne cible pas tous les supporters. Des fans m’ont soutenu. C’est juste une partie du public qui amplifie toujours tout avec moi mais uniquement quand c’est mal. Quand c’est bien, on ne dit rien. Je ne reproche rien à la presse qui écrit quand je fais des mauvaises et des bonnes choses. Une partie des supporters me traite différemment des autres joueurs. D’autres étrangers du Sporting sont aussi dans le cas.

Vous pensez à Sofiane Hanni qui a récemment été pris en grippe par une partie du public ?

D’autres joueurs font des mauvaises choses et ne sont pas sifflés, c’est fou. Certains font même pire que les joueurs sifflés et sont toujours soutenus par le public. Des joueurs sifflés continuent à aller vers les supporters après le match en faisant comme si de rien n’était mais je n’y arrive pas.

Vous voulez faire taire cette partie du public en remportant le titre ?

Faire taire ? J’utiliserais d’autres mots… Vous savez que j’ai reçu des messages où on me traitait de singe ? Et d’autres où on me demandait de rentrer chez moi avec toute ma famille ? J’ai gardé tous ces messages d’insultes de certains supporters mauves.

C’est carrément du racisme.

Je n’aime pas ce mot. Je suis en Belgique depuis 2013 et il n’y a que quelques personnes comme ça. Mais tout cela me pesait. Certains jours, je n’avais même pas envie de sortir de chez moi en me levant.