5 Vidéo

Lukaku inscrit son 100e but en Premier League (VIDEO)

Swansea n'a tenu que 5 minutes face aux hommes de José Mourinho samedi à Old Trafford. L'inévitable Romelu Lukaku a rapidement trouvé le chemin des filets, inscrivant par là son 100e but en Premier League.Le travail mancunien et l'assist d'Alexis ...