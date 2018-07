1 Commentaire

Coupe du Monde: les crétins sont de sortie

Le vilain visage du football a soudain refait surface à la Coupe du Monde. Pendant des jours, on a pu, légitimement, se réjouir de la bonne ambiance qui régnait dans les stades et en dehors, où se mélangeaient les supporters dans la joie et la ...