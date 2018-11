À la dix-septième minute, de nombreux supporters belges avaient déjà regardé le prix d’un ticket d’avion pour se rendre au Portugal au début du mois de juin. Les deux buts plantés par Thorgan Hazard ouvraient les portes d’une participation au prochain Final Four de la Nations League, d’autant que la partition jouée par les Suisses jusqu’alors condamnait pratiquement tout espoir d’un retournement de situation.

Mais les Diables ont craqué. Leur avance a fondu tel un fromage suisse piégé par la chaleur d’une raclette. Il est difficile de savoir ce qui est passé par la tête des joueurs pour, à ce point, courber l’échine face à une pression adverse qui était belle, mais pas intenable non plus pour des éléments habitués à évoluer dans des stades quatre ou cinq fois plus grands.

(...)