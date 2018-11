Football Il est passé par toutes les émotions depuis sa première cap, le 19 novembre 2008.

19 novembre 2008 - 18 novembre 2018 : Eden Hazard va, à l’occasion de ce déplacement en Suisse, fêter son dixième anniversaire en équipe nationale. Un fameux cap pour un joueur de seulement vingt-sept ans qui, avec déjà 97 apparitions à son actif, est appelé à battre tous les records de notre histoire.

Avant de prendre le brassard de capitaine, Eden Hazard a pourtant éprouvé les pires difficultés à exprimer tout son talent chez les Diables Rouges, ralenti par un problème de hamburger, un positionnement difficile à trouver et de fausses concurrences avec Dries Mertens et Kevin De Bruyne. "J’ai vécu de bons moments en équipe nationale même si mes débuts ne se sont pas passés comme tout le monde l’espérait. Je suis dans le football depuis douze ou treize ans mais je n’ai jamais douté. Il y a simplement eu des moments moins faciles que d’autres", dit-il.

Aujourd’hui, toutes ces considérations appartiennent au passé et il est devenu le vrai patron de l’équipe sur la pelouse, laissant davantage ce rôle à d’autres dans le vestiaire. "Depuis quelques années, cela se passe bien pour moi sur le plan individuel, tout comme collectivement d’ailleurs. Je suis toujours le même joueur, j’ai simplement un petit peu plus d’expérience. Oui, allez, je suis un petit peu plus fort. Un tout petit peu plus fort…"

Les supporters sont prêts à lui proposer un compromis pour son anniversaire : une belle ovation contre une qualification face à la Suisse.