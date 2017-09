Football Deux jours après la belle victoire des Diables rouges face à Gibraltar et à la veille du match face à la Grèce, Roberto Martinez revient sur les dernières actualité du groupe lors d'une conférence de presse.

Pour commencer, le sélectionneur fédéral est revenu sur l'état de forme de ses troupes. Le joueur qui préoccupe le plus le staff est notre capitaine, Vincent Kompany. "Il a reçu un coup contre Gibraltar. Il ne s'est pas entrainé aujourd'hui. On verra demain comme il se sent mais ce n'est pas trop grave." Impossible de savoir quelles sont ses chances de jouer, mais Roberto Martinez se veut clair, il ne prendra pas de risque. "Je ne prendrai pas de risque avec Kompany ou un autre joueur. Nous avons une responsabilité, nous avons besoin de joueurs à 100%." En cas de forfait de Vince The Prince, quelles sont les options ? Le coach ne dévoile pas son jeu. "Ciman, Vermaelen, Dendoncker peuvent remplacer Kompany. Un droitier? Pas nécessairement"

Pour le reste de sa composition, Martinez semble avoir les idées bien en place mais là aussi, le coach souhaite garder discrète sa tactique. "Pour la composition d'équipe, tout est déjà assez clair dans ma tête. Aligner Fellaini et Dembélé au milieu de terrain, c'est une option pour demain. Pour un match comme demain, je fais attention à la condition des joueurs et c'est vrai que Tielemans joue moins pour le moment."

Enfin, Roberto Martinez a eu un mot sur l'adversaire du soir, la Grèce et sur la mentalité qu'il faudra afficher lors de cette importante confrontation. "La qualité de la Grèce est qu'elle est bien organisée et très costaude défensivement. Pour nous, le match en Grèce est un très bon test. On va essayer de jouer pour prendre les trois points. Demain, il faudra la bonne mentalité, la concentration mais je crois en cette équipe."

Un dernier entrainement à 23 joueurs

Vingt-trois joueurs de champ et quatre gardiens ont pris part au dernier entraînement des Diables Rouges, samedi soir au stade Georgios Karaiskakis, au Pirée, en vue du match de qualification au Mondial 2018 de dimanche contre la Grèce.

Ce qui signifie que Roberto Martinez a pu compter sur une sélection complète, car Axel Witsel, suspendu, n'a pas fait le voyage en Grèce. Vincent Kompany est apparu sur le terrain d'entraînement, mais le défenseur central est incertain après avoir reçu un coup lors du match face à Gibraltar. Le sélectionneur ne semble pas trop inquiet, mais attend de voir comment Kompany réagira à l'entraînement et prendra une décision définitive dimanche. Il n'y a pas encore de fumée blanche concernant Eden Hazard. Le capitaine n'a pas eu de réaction à la cheville après avoir disputé ses premières minutes de la saison jeudi, mais on ne sait pas encore quel rôle il jouera dimanche.

La bonne nouvelle provient de Marouane Fellaini. Le médian de Manchester United est rétabli de sa blessure au mollet et a pu participer à l'entraînement. Il semble disponible pour dimanche. En l'absence de Witsel, Fellaini devrait être titulaire face aux Grecs dimanche.