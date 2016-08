Diables, soyez à la hauteur de vos supporters

Football

La douleur est encore présente dans les esprits. Tout comme ce sentiment désagréable d’être passé à côté de quelque chose de grand. Mais comment les Diables ont-ils pu perdre face au pays de Galles en quart de finale de l’Euro ?

Une question que beaucoup de supporters se posent encore aujourd’hui.

Oui, les Diables Rouges devaient aller plus loin dans la compétition. Un tableau ouvert, une équipe qui montait en puissance, la perspective d’une finale face à la France, tout était réuni pour que la Belgique réalise quelque chose à l’Euro.

La frustration est encore présente et elle se fait sentir dans les chiffres à l’Union belge.

Moins d’affiliations

La campagne précédente En route pour la France s’était clôturée sur un chiffre record de 23.000 membres inscrits à 1895, le fan club des Diables (et même 5.000 de plus juste avant l’Euro). Quelques mois plus tard, ce chiffre tombe à… 16.600 affiliés pour la campagne qualificative pour la Russie, qui démarre aujourd’hui. Certes, il doit être relativisé.

En début de campagne, les membres sont toujours moins nombreux. Ils n’étaient, par exemple, que 15.000 lors du début des qualifications pour l’Euro en France. Mais c’est un premier coup d’arrêt : les chiffres n’avaient fait que monter depuis la création du groupe 1895, en 2011. Pour cette campagne, l’Union belge estime que les affiliations pourraient monter jusqu’à 20.000.

Pourquoi ?

Deux grandes explications à ce constat. Il y a d’abord clairement une déception chez les supporters. L’Euro n’a pas répondu à leurs espérances et ils attendent de voir la réponse des joueurs sur le terrain. Ensuite : la Russie est moins attirante que la France. Les tickets étaient presque introuvables pour l’Euro, ils seront (largement) suffisants pour la Coupe du Monde.

"La Russie, c’est beaucoup moins attirant pour nos fans", confirme Pieter Maenhout, chargé des relations avec les supporters. "Rien qu’au niveau de la distance…"

Que faire ?

L’Union belge et les joueurs ont bien compris le message des supporters. Si ces derniers restent derrière leur équipe nationale, ils exigent que les Diables se donnent à 100 %.

"Dire qu’il y a un ras-le-bol est excessif", déclare, Pierre Cornez, le porte-parole de l’Union belge. "Nous sortons d’un gros tournoi, c’est souvent le même constat. D’autres Fédérations rencontrent le même problème que nous."

Dans leurs discours, les Diables ont bien montré qu’ils voulaient se racheter. Pour montrer à leurs supporters qu’ils sont à leur hauteur. Ils seront attendus au tournant face à l’Espagne et à Chypre.





Reynaerts : pas de remplaçant prévu

Il était la figure des supporters. Et en plein Euro, 1895 (qui rassemble tous les groupes de supporters) a perdu son papa, son créateur. Erik Reynaerts est décédé à Toulouse, juste après la rencontre des Diables, des suites d’une crise cardiaque. La nouvelle a marqué tout le monde à l’Union belge et auprès des supporters. Après le temps du deuil, la question de son remplacement n’a pas encore été évoquée à la Fédération. Pour l’instant, plusieurs collaborateurs ont repris son rôle. Le problème, c’est que son profil était unique. Il avait un carnet d’adresses énorme et trouver quelqu’un qui a le même profil que lui sera compliqué.





Un hommage à Marc Wilmots

Les supporters n’ont pas oublié Marc Wilmots. Certes, la plupart ne se plaignent pas de son départ, mais certains fans se sont rendu compte d’une chose :"On a un peu oublié de lui dire au revoir", dit Pascal. "Il ne faut pas oublier tout ce qu’il a fait." Raison pour laquelle les Diaboulets liégeois ont décidé de porter une chemise blanche au stade Roi Baudouin ce soir, en hommage à la tenue mythique de l’ancien sélectionneur. Une banderole avec un message de remerciement sera aussi tendue. Un appel à tous les supporters a été lancé.





Pas complet contre l’Espagne

C’est une surprise pour tout le monde à l’Union belge : le stade Roi Baudouin n’affichera pas complet face à l’Espagne. La Fédération n’a pas vendu l’ensemble des tickets et certains sièges seront donc vides ce soir. Le match qui avait suivi la Coupe du Monde, contre l’Australie, n’avait pas été plein non plus à Sclessin, mais ce n’était pas la Roja… Les Diables vont également se sentir un peu seuls lors de leur déplacement à Chypre. Ils ne seront que 250 fans, alors qu’ils étaient 750 lors du dernier déplacement à Chypre, il y a tout juste un an