Un centre de Djenepo pour Emond à la 9e minute amenait la première occasion du match et chauffait Sclessin !

Le club andalou, leader de la Liga, peut se contenter d'un point en bord de Meuse pour assurer sa qualification. Le Standard, par contre, se doit de l'emporter. Et cela s'est vu dans les premières minutes d'un match dominé par les Rouches ! Mais après que Carcela ait mis le feu à quelques reprises, Ben Yedder répliquait d'un envoi du gauche sur l'équerre du but d'Ochoa. Peu avant la pause, Mpoku, légèrement blessé, cédait sa place à Marin. Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur le score de 0-0 malgré un joli travail de Djenepo pour servir Marin (frappe contrée) et un très bon coup franc pour Séville juste avant la pause.





Les compositions:

Standard: Ochoa, Luyindama, Vanheusden, Fai, Laifis, Bastien, Cimirot, Carcela, Mpoku, Djenepo, Emond.

Séville: Vaclik Kjaer, Mercado, Carriço, Vazquez, Banega, Aleix Vidal, Arana, Mesa, Ben Yedder, Promes.





SUIVEZ NOTRE DIRECT COMMENTÉ