Elu joueur de la saison dernière par ses supporters, Matthieu Dossevi n’est désormais plus que l’ombre du joueur qu’il était. Pointé du doigt en interne pour avoir davantage pensé à la Can avec le Togo qu’au Standard, le Togolais a également été freiné par une blessure aux adducteurs qui l’a privé de onze matches depuis le début de saison !

Aujourd’hui de retour, Matthieu Dossevi revient sur ces dernières semaines de galère.

Matthieu, comment vous sentez-vous ?

"Je ne suis pas encore à 100 % suite à cette blessure mais on fait tout pour que cela revienne au plus vite. On a repris un travail de fond avec le coach et le staff. On m’a concocté une petite préparation afin que je revienne à 100 % de mes capacités."

Auriez-vous dû arrêter plus tôt ?

"On en avait parlé avec le coach et je lui avais dit que j’avais besoin de jouer pour trouver du rythme. C’est quand j’ai ressenti la douleur que j’aurais dû me freiner, surtout quand je suis parti en sélection. J’ai forcé dessus et c’est ça qui a déclenché tout le reste. C’est la gestion de la douleur avant la grosse blessure qui a été mal faite de ma part. On apprend toujours, même après 10 ans de carrière. C’est une erreur que je ne commettrai plus."

