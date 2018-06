Le capitaine des Diables a fait le point avec la presse entre deux matches.

"C'était nécessaire de se reposer un peu, ça fait du bien de ne rien faire footballistiquement parlant pendant une journée. On n était pas obligé de se reposer mais ça fait tout de même du bien" a expliqué Eden ce mercredi depuis la Russie."Le sélectionneur sait avec quels joueurs il compose. On est nombreux en Premier League et il sait que dans ce championnat on a peu de repos tout au long de la saison."

Hazard est aussi revenu sur ces propos à l'issue du match contre le Panama qui visaient Lukaku. "Romelu ? Bien sur que non, ce n'etait pas une attaque. J'en avais parlé avec lui à la mi-temps, je lui avais dit qu'on avait besoin qu'il soit plus impliqué dans le jeu. Il le sait, d'ailleurs, qu'il a besoin de toucher des ballons. Est-ce qu on en a reparlé après ? Non, on a mis trois buts et donc voilà (rires)..."

Il ne s'est pas caché non plus à la question de savoir s'il se devait de particulièrement briller à ce mondial... "Vous avez l'impression que cela doit être ma coupe du monde ? J'ai la même impression, c'est mon deuxième mondial, j'ai 27 ans... c'est le bon moment."

Pour rappel, Roberto Martinez a donné congé à ses 23 joueurs ce mercredi.