Huit buts et quatre passes décisives en 14 rencontres cette saison avec Chelsea. Eden Hazard réalise actuellement l’une des plus belles saisons de sa carrière. Il vient toutefois de connaître un petit coup de mou puisqu’il n’a plus marqué depuis le 7 octobre, soit une éternité lorsque l’on regarde son incroyable rendement habituel : sept buts et trois assists lors des huit premières sorties de championnat.