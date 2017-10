Le Diable rouge a ouvert son compteur buts face aux Giallorossi sur une passe décisive de Morata.

Revenir sur le terrain, c'est bien. Redevenir efficace, c'est encore mieux ! Et ça, Eden Hazard l'a bien compris, lui qui a retrouvé le chemin des filets en marquant le 2-0 contre la Roma. Le Belge a parfaitement choisi son moment, en inscrivant le deuxième but londonien (David Luiz avait ouvert la marque dès la onzième minute d'une superbe frappe) en fin de première période.

Pour parfaire le tableau, Eden a fait le boulot comme un grand, en récupérant le ballon dans les pieds de Federico Fazio dans sa propre moitié de terrain, avant de piquer un sprint de feu dans l'axe, tout en prenant le temps de décaler Alvaro Morata sur le côté gauche.

L'Epagnol s'est ensuite débarrassé du défenseur argentin (malgré un retour de Radja Nainggolan en défense) pour servir Hazard, laissé trop seul par une défense romaine aux abois, au second poteau. La suite est un mélange d'équilibre, de précision et d'habileté pour ajuster Alisson à bout portant, malgré une tentative désespérée de Jesus. Ce goal fait d'autant plus plaisir que le capitaine des Diables n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 11 mars 2015, soit deux ans et demi !

Mais l'avant de Chelsea s'est également montré précieux à un quart d'heure de la fin d'un rencontre que son club était en train de laisser filer, la faute à un doublé d'Edin Dzeko. Alors que les Anglais faisaient le siège du but romain, Pedro (tiens, tiens, un autre Espagnol), l'a servi sur un plateau... à nouveau bien vide. C'était trop beau pour Eden, qui s'est offert le luxe de marquer de la tête, pourtant loin d'être le principal atout de son arsenal. Qu'importe ! Ce but, le second de sa soirée, permet aux Blues de revenir à égalité sur leur pelouse.

Dans la foulée de sa trêve internationale réussie (un assist en Bosnie et un doublé face à Chypre), Eden Hazard redevient joueur de foot à temps plein, chiffres à l'appui !

Ce retour, c'est l'une des clés du succès de Chelsea cette saison, selon Frank Lampard. "On a vu à quel point la combinaison entre eux (NdlR: Eden avait délivré une passe dé à l'Espagnol) avait été importante à l'Atlético", a expliqué le jeune retraité à BT Sports. "S'ils veulent faire quelque chose cette année, ces deux-là doivent continuer sur leur lancée devant", a-t-il ajouté.

Un point de vue repris par Glenn Hoddle, lui aussi consultant pour la chaîne télé britannique ."J'aime voir Hazard jouer à cette position, vraiment, mais quand il a quelqu'un devant lui", a-t-il déclaré, en évoquant la paire hispano-belge